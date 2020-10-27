Центр занятости населения помогает инвалидам в Алматы

После обращения в ЦЗН человека ставят на учет и после этого направляют в различные организации.

Одной из мер защиты инвалидов в Казахстане является трудоустройство людей с ограниченными возможностями, передает zakon.kz.

В Центр занятости населения Алматы (ЦЗН) на 26 октября 2020 года обратилось 2072 инвалида, из которых 1572 трудоустроили на постоянные и временные рабочие места. Инвалидов также направляют на общественные и социальные рабочие места, молодежную практику, профессиональное обучение и др.

После обращения в ЦЗН человека ставят на учет и после этого направляют в различные организации, в основном в офисы и call-центры, в зависимости от группы инвалидности. Организация предоставляет вакансии и по ним производят подбор сотрудников. По желанию соискателя работник может пройти бесплатные курсы, на которых предусмотрена стипендия.

С 2017 года в Алматы установлена квота. Если в организации работают от 50 до 100 человек, то в ее штате люди с ограниченными возможностями должны составлять 2%. От 101 до 250 человек – 3% численности. В компаниях свыше 251 работника инвалиды должны составлять 4% от списочной численности.

Эффективность программы в том, что работодатели стали активнее предлагать вакантные рабочие места людям с ограниченными возможностями. Если работодатель берет в штат инвалидов, то это идет ему в плюс. По закону работодателю снижают НДС и дают приоритет компаниям, которые участвуют в государственном закупе, – рассказала специалист ЦЗН Динара Бейсенова.

Квоты для инвалидов устанавливают для людей, у которых нет медицинских противопоказаний. В Алматы компании обязаны иметь в штате людей с ограниченными возможностями. Но на деле не все работодатели предоставляют сведения о наличии инвалидов на их рабочих местах. В Алматы на 2020 год из 3000 предприятий только 390 организаций предоставили эти данные.

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