Казахстанский бюджет недополучит 1 трлн тенге из-за пандемии
Поддержка бизнеса не уменьшалась.
Фото : Zakon.kz27 октября 2020, 13:35
Свыше 1 трлн тенге составили потери бюджета Казахстана за счет недополученных налогов с начала 2020 года. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов министерства финансов РК Марат Султангазиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.
Потери бюджета примерно мы оцениваем за 9 месяцев 1 трлн 100 млрд. Кроме того, малому бизнесу оказано в виде льгот, отсрочек и других видов поддержек на 1,5 трлн тенге, и также 300 млрд тенге - это прямые потери, - сказал Султангазиев.
При этом он отметил, что несмотря на сложности, "поддержка бизнеса как была в текущий период, так и в пандемию, она не уменьшалась".
Оксана Скибан, Нур-Султан
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