Казахстанский бюджет недополучит 1 трлн тенге из-за пандемии

Поддержка бизнеса не уменьшалась.

Свыше 1 трлн тенге составили потери бюджета Казахстана за счет недополученных налогов с начала 2020 года. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов министерства финансов РК Марат Султангазиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Потери бюджета примерно мы оцениваем за 9 месяцев 1 трлн 100 млрд. Кроме того, малому бизнесу оказано в виде льгот, отсрочек и других видов поддержек на 1,5 трлн тенге, и также 300 млрд тенге - это прямые потери, - сказал Султангазиев.

При этом он отметил, что несмотря на сложности, "поддержка бизнеса как была в текущий период, так и в пандемию, она не уменьшалась".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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