Пьяная девушка без прав ездила по столице 

Ей грозит арест до 2-х месяцев.

Пьяную девушку за рулем автомобиля без водительских прав задержали полицейские в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Около 06.00 часов, полицейские при патрулировании на пересечении улиц Сыганак и Акмешит заметили машину PEUGEOT 206, которая вызвала подозрение. При проверке, было установлено, что за рулем авто находилась 28-летняя девушка, в нетрезвом состоянии. Водитель призналась, что документов и водительского удостоверения у нее нет.

Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. Кроме того, оказалось, что в июне 2019 года решением суда жительницу столицы за езду в пьяном виде лишили водительского удостоверения сроком на 3 года. Однако, несмотря на наказание, водитель повторно села за руль в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе ДП г.Нур-Султана.

Девушку доставили и поместили в изолятор временного содержания ДП.

В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 346 ч. 1 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения…", - сообщили в полиции.

По решению суда, в период проведения досудебного расследования, водителю грозит арест сроком до 2-х месяцев.

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