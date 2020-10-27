Полицейские его спасли.

В Нур-Султане мужчина в прямом эфире пытался совершить суицид, сообщает zakon.kz.

25 октября около 22.00 часов, в Центр оперативного управления ДП поступил вызов от пользователя соцсети Facebook, о том, что неизвестный мужчина в прямом эфире пытается прыгнуть с моста. Незамедлительно операторами видеонаблюдения человек был обнаружен на мосту Сарайшык и на место происшествия направлен экипаж патрульной полиции. За перилами моста сотрудники обнаружили мужчину, который был в стрессовом состоянии и собирался спрыгнуть вниз, - сообщили в пресс-службе ДП г.Нур-Султана.

Во время общения с полицейским, он стал жаловаться на жизнь, также рассказал, что развелся с женой и скучает по своим детям. Поддерживая диалог с гражданином, сотрудник уговаривал его не прыгать.

В момент, когда патрульным удалось подойти максимально близко, они схватили мужчину и перевели его за перила на безопасное место.

34-х летнего жителя столицы, пытавшегося свести счеты с жизнью, доставили в Управление полиции района "Есиль" для дальнейшего разбирательства. Для стабилизации психоэмоционального состояния мужчины, с ним проводилась работа психологами. Оказана профессиональная психологическая помощь при стрессах.

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