Горячие новости
Читайте также

В Нур-Султане мужчина в прямом эфире пытался совершить суицид 

Полицейские его спасли.

Фото : кадр из видео27 октября 2020, 19:03

В Нур-Султане мужчина в прямом эфире пытался совершить суицид, сообщает zakon.kz.

25 октября около 22.00 часов, в Центр оперативного управления ДП поступил вызов от пользователя соцсети Facebook, о том, что неизвестный мужчина в прямом эфире пытается прыгнуть с моста. Незамедлительно операторами видеонаблюдения человек был обнаружен на мосту Сарайшык и на место происшествия направлен экипаж патрульной полиции. За перилами моста сотрудники обнаружили мужчину, который был в стрессовом состоянии и собирался спрыгнуть вниз, - сообщили в пресс-службе ДП г.Нур-Султана.

Во время общения с полицейским, он стал жаловаться на жизнь, также рассказал, что развелся с женой и скучает по своим детям. Поддерживая диалог с гражданином, сотрудник уговаривал его не прыгать.

В момент, когда патрульным удалось подойти максимально близко, они схватили мужчину и перевели его за перила на безопасное место.

34-х летнего жителя столицы, пытавшегося свести счеты с жизнью, доставили в Управление полиции района "Есиль" для дальнейшего разбирательства. Для стабилизации психоэмоционального состояния мужчины, с ним проводилась работа психологами. Оказана профессиональная психологическая помощь при стрессах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты