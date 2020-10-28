Россия не сдержала обещание пустить на учебу казахстанских студентов

Обучаться приходится дистанционно.

Казахстанские студенты не могут попасть на учебу в Россию. Через границу им доступ закрыт, хотя на самом высоком уровне страны договорились решить эту проблему еще в сентябре, передает zakon.kz.

Рейсов в другие города нет, билеты на самолеты раскуплены до декабря. Теперь считают большой удачей до вузов просто добраться, говорится в сюжете "Первого канала "Евразия".

Говорят, какую главу в учебнике прочитать, мы читаем. Мы должны самостоятельно писать конспект, либо разбирать самостоятельно задание и самостоятельно его решать. Анатомия животных, фатанатомия животных. Микробиология - это все же практические занятия, - рассказал магистрант Омского аграрного университета Савелий Шатохин.

В Казахстане - более 10 тысяч студентов, которые обучаются в России, и все они в одной ситуации. Один пример. От Петропавловска до Омска расстояние 300 километра. На автобусе - 4 часа. Около 2 тысяч тенге стоил билет. Сейчас, чтобы туда добраться, нужно сначала ехать 500 километров до Нур-Султана - 5 тысяч тенге попуткой. Оттуда самолетом до Москвы - больше 2 тысяч километров, примерная стоимость билета - 180 тысяч тенге. А уже из Москвы добираться в Омск на поезде или самолете - тоже более 2 тысяч километров обойдется в сумму 20- 35 тысяч тенге. Стоимость ПЦР-тестов тоже нужно оплатить. Нет денег и билетов - грызть гранит науки придется только дистанционно.

Для российских студентов Европа давно открыла границы. То есть они спокойно могут въехать. Мы же - нет, почему? И это не только студенты Казахстана не могут въехать, студенты разных стран, - заявила студентка Тюменского индустриального университета Анна Неволько.

Пытался под видом на лечение попасть за границу, не получилось, развернули на границе. Пытался найти чартерные рейсы, но это тоже очень мутно, потому что они не предоставляют никакой информации, документации перед оплатой, - сообщил студент Екатеринбургского Уральского федерального университета Никита Левандовский.

Я поступил в Санкт-Петербургский университет дистанционно и ни разу не видел своих преподавателей, одногруппников, не сидел на парах, не было у меня практик. Я до сих пор не представляю, что такое студенческая жизнь, хотя я студент уже второй месяц, - сетует студент Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Александр Никонов.

Именно для студентов предлагали открыть границу, выделить даже автобусы для доставки, бюджетный вариант. Еще в сентябре на пресс-конференции министерств иностранных дел Казахстана и России объявили: вопрос почти решен, нет препятствий.

Студенты оказались наедине со своей проблемой. Им помогают только волонтеры. Добиваются, если не открытия границы, то хоть чартерных рейсов.

На данный момент студенты получают только отписки, и вопрос не решается. Препятствий для решения вопроса нет никаких, потому что студенты готовы пройти два теста, подписать договора, что они за свой счет будут проходить лечение, если вдруг заразятся, плюс пройти обсервацию за свой счет. Студенты готовы на любое решение правительства, - говорит волонтер Ирина Соловьева.

Мы предполагаем, что количество рейсов будет необходимо от 7-12, чтобы перевезти всех желающих в Российскую Федерацию, в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Казань, - утверждает директор по продажам авиакомпании Ислам Секербеков.

Пока авиакомпании пытаются в частном порядке договориться на чартерные рейсы и пишут письма во все инстанции, молчит казахстанский МИД.

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