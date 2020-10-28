Новые случаи коронавируса выявили в Казахстане
Всего в стране подтверждено 110 832 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 110 832 случаев, из них:
в городе Алматы - 14681(+9),
в городе Нур-Султан - 14477(+24),
в Атырауской области - 11266(+4),
в Карагандинской области - 10522(+12),
в ВКО - 9221 (+24),
в ЗКО - 6983(+8),
в городе Шымкент - 5229(+3),
в Алматинской области - 5107(+13),
в СКО - 4387(+12),
в Жамбылской области - 4177(+2),
в Павлодарской области - 4184(+14),
в Акмолинской области - 3654(+8),
в Костанайской области - 3601(+7),
в Туркестанской области - 3408(+0),
в Мангистауской области - 3391(+3),
в Актюбинской области - 3291(+4),
в Кызылординской области - 3253(+1).
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