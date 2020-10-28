Новые случаи коронавируса выявили в Казахстане

Всего в стране подтверждено 110 832 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 110 832 случаев, из них:

в городе Алматы - 14681(+9),

в городе Нур-Султан - 14477(+24),

в Атырауской области - 11266(+4),

в Карагандинской области - 10522(+12),

в ВКО - 9221 (+24),

в ЗКО - 6983(+8),

в городе Шымкент - 5229(+3),

в Алматинской области - 5107(+13),

в СКО - 4387(+12),

в Жамбылской области - 4177(+2),

в Павлодарской области - 4184(+14),

в Акмолинской области - 3654(+8),

в Костанайской области - 3601(+7),

в Туркестанской области - 3408(+0),

в Мангистауской области - 3391(+3),

в Актюбинской области - 3291(+4),

в Кызылординской области - 3253(+1).

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