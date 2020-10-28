Онлайн образование стало важным элементом образовательной системы Казахстана

Особенно большим подспорьем в этом стала платформа дистанционного обучения OnlineMektep.

Благодаря OnlineMektep удалось автоматизировать весь процесс образования, начиная от управления школой до журнала/дневника и внедрения контента BilimLand и UG. И на сегодняшний день можно сказать, что онлайн-образование в Казахстане стало важным элементом образовательной системы, сообщает zakon.kz.

Как известно, школы в Казахстане, как и во всем мире, экстренно были переведены на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. На первых порах это было сопряжено с большими проблемами и трудностями, о которых все знают, и нет необходимости перечислять их, назовем лишь главные. Это недостаточное техническое оснащение, неготовность инфраструктуры массового дистанционного образования, неподготовленность педагогов к работе в новых условиях, слабый Интернет, отсутствие доступа к цифровым устройствам.

Учитывая всю серьезность положения, в Казахстане в сжатые сроки кардинально перестроили систему образования для работы в новом формате. Особенно большим подспорьем в этом стала платформа дистанционного обучения OnlineMektep, благодаря которой удалось автоматизировать весь процесс образования, начиная от управления школой до журнала/дневника и внедрения контента (BilimLand и UG). И на сегодняшний день можно сказать, что онлайн-образование в Казахстане стало важным элементом образовательной системы.

Платформу BilimLand я использую с первых уроков, - говорит учитель начальных классов школы-лицея № 71 г. Нур-Султан Шахеразада Раш. – Это очень удобный контент, в нем огромная копилка ресурсов – уроки, видеоматериалы, дидактические материалы, упражнения и задания практически по всем предметам начального образования. Это стимулирует детей к обучению и помогает учителю при объяснении нового материала. Для учителя данная платформа удобна еще и тем, что там можно отслеживать качество знаний детей. Родителями поначалу это было воспринято скептически, но жизнь показала, что они так же, как и дети, должны быть информированы, уметь работать с гаджетами, со смартфонами, поэтому за лето они научились этому, и сейчас такого обвала негатива практически нет. Многие родители днем заняты, работают, а вечером они могут открыть мониторинг и посмотреть, как ребенок выполнил уроки. При необходимости они могут найти онлайн-вещание урока учителем и еще раз прослушать. Это очень удобно для родителей.

Учитель английского языка школы-лицея № 53 г. Нур-Султан Гульзат Кусепова также пользуется платформой BilimLand, а с этого года и OnlineMektep. По ее мнению, это очень легкая, понятная и удобная для учителей платформа.

Там можно расписание самому поставить, – рассказывает Гульзат Кусепова. – Иногда я добавляю конференцию, детям отправляю ссылку, они могут зайти на платформу и позаниматься со мной или самостоятельно, и у меня высвечивается, как они делают там уроки. Уроки можно проводить и асинхронно. Также у OnlineMektep много других плюсов. Сейчас уже невозможно представить дистанционное обучение школьников без такой универсальной эффективной, очень нужной образовательной платформы, как bilimland.kz, через которую обучаются 80% школ Казахстана. Сегодня OnlineMektep является порталом №1 в Казнете по версии zero.kz. Количество уникальных пользователей ежедневно растет и составляет уже примерно полтора миллиона, количество просмотров – почти 38 млн, уроков – более 2,3 млн.

Как видим, нынешняя волна закрытия школ и повсеместный переход на онлайн-обучение открывает новые методики образования, помогает лучше понять потенциал цифрового обучения, а также сблизить школы и семьи, что заметно и на примере Казахстана, где из 7000 школ более половины перешли на онлайн обучение.

Сами того не замечая, ученики и учителя быстро адаптировались к освоению цифровых образовательных платформ, что, несомненно, положительно скажется на качестве образования и человеческом капитале в ближайшее время. То есть сегодняшний кризис заставил общество открыть новую дверь к получению образования в онлайн формате. Это еще раз подтверждает мнение специалистов-экспертов, а также всех участников образовательного процесса, что благодаря OnlineMektep Казахстан на правильном пути.

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