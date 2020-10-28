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В Kaspi прокомментировали "пропажу средств" со счетов

Деньги клиентов в сохранности на своих счетах.

Фото : almaty.tv28 октября 2020, 10:15

Kaspi.kz устраняет технический сбой в приложении, передает zakon.kz.

Деньги клиентов в сохранности на своих счетах - заявили в банке.

28 октября в приложении Kaspi.kz произошел технический сбой. В результате сбоя в приложении некорректно отображаются средства на счетах клиентов. К сожалению, оплата картами, снятия и пополнения в банкоматах, платежи и переводы также временно недоступны. Компания работает над тем, чтобы исправить все, как можно быстрее. В соцсетях и мессенджерах появились фейковые рассылки о том, что это якобы кибератака. Сообщаем, что никаких кибератак не было, деньги клиентов в сохранности и после устранения сбоя будут корректно отображаться в приложении, - сказано в распространенном сообщении.

С утра 28 октября казахстанцы стали массово сообщать о том, что приложение Kaspi.kz не работает или работает некорректно. У кого-то на счету стало меньше денег, а у кого-то, наоборот, прибавилось.


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