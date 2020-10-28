Cмертность беременных увеличилась в Казахстане в период пандемии

Основными причинами, по мнению эксперта, являлись трудности с госпитализацией беременных в период пандемии.

Мировая пандемия коронавируса резко ухудшила показатели по смертности среди беременных в Казахстане. Об этом сообщил профессор, академик НАН РК, президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин в ходе международной научно-практической конференции "Роль первичной медико-санитарной помощи в борьбе с COVID-19", которая состоялась в КазНМУ имени Асфендиярова в честь 90-летия вуза и 90-летнего юбилея корифея казахстанской медицины, академика Торегельды Шарманова, передает zakon.kz.

Специалист привел статистические данные о материнской смертности. По его подсчетам, за 9 месяцев 2020 года в стране умерло 136 беременных женщин, что в несколько раз превышает показатель прошлого года за аналогичный отрезок времени, в 2019 году скончались всего 36 беременных.

В некоторых областях, Актюбинской в 13 раз смертность выросла, в Кызылординской - в 9, в Шымкенте – в 7 раз. Что же произошло? 36 и почти 140 за тот же самый период. Произошла только лишь пандемия. Я думаю, что эта ситуация еще будет анализироваться, - поделился Вячеслав Локшин.

Основными причинами столь резкого роста материнской смертности, по мнению эксперта, являлись трудности с госпитализацией беременных в период пандемии.

Были сложности с госпитализации, особенно в июне-июле, не были согласованы и приняты решения органами здравоохранения, то есть специализация роддомов, то они инфекционные, то провизорные, женщинам было необходимо объезжать эти роддома, чтобы найти пристанища для родов. А кроме КВИ есть еще много других патологий, и беременных из-за того, что они представляли группу риска по заражению, просто не принимали, требовали ПЦР, на что уходило время, запоздалая госпитализация, потеря времени и непринятие мер по родоразрешению, - подчеркнул спикер.

Сейчас ситуация с госпитализацией стабилизировалась, на сегодняшний день насчитывается почти 5 тыс. беременных и родильниц с диагностированным COVID-19 и все они получают необходимое лечение. А сам коронавирус, по данным многочисленных исследований, от матери к новорожденному ребенку не передается ни через плаценту, ни через грудное молоко.

Тем не менее, Локшин посоветовал отложить планирование беременности молодым и здоровым парам.

Если девушке, к примеру, 25 лет и она абсолютно здорова, то ей лучше подождать до окончания пандемии. Подождать необходимо хотя бы до лета 2021 года, когда, возможно, казахстанцы уже получат вакцину от КВИ и будут значительные послабления. А сейчас - подождать и не рисковать. Если же женщине 38 или 40 лет, она ждать не может. Потому что через год у нее может не получится и ЭКО может не поможет, - заключил специалист.

Подготовил Альберт Ахметов

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