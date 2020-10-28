Курс доллара продолжает расти

Доллар вырос еще на 0,46 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 430,20 тенге, поднявшись на 0,46 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 430-431,5 тенге, евро - 505-509 тенге, рос. рубль - 5,54-5,62 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 28 октября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 1,60% — до $40,54 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,10%, составив $38,74 за баррель.

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