Алматинец забил до смерти друга из-за денег

Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В Алматы оглашен приговор мужчине, забившему друга до смерти, передает zakon.kz.

Подсудимого судили по двум статьям: причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего и кража. Он признан виновным и ему окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В ноябре 2019 года ранее судимый за тяжкое преступления Х. распивал спиртные напитки с потерпевшим С. Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не найдя у себя в кармане денежные средства, начал выяснять пропажу денег, и обнаружил деньги в кармане у потерпевшего. Х., выражаясь нецензурной бранью, оскорбляя С., нанес последнему многочисленные удары в область живота, тела, головы, лица и глаз, отчего потерпевший скончался, - сказано в сообщении райсуда №2 Бостандыкского района.

После этого преступник украл из квартиры холодильник и скрылся.

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