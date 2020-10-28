В Казахстане увеличат штрафы за загрязнение окружающей среды

В случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния.

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект Экологического кодекса Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

В частности, в новом кодексе предусмотрены меры по предотвращению загрязнения, а также ответственность за восстановление причиненного ущерба окружающей среде.

Государство должно создать такие условия, при которых природопользователи должны принять все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду чем платить экологические штрафы. Кроме того, в случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния, - отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, предусмотрен переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории с условием внедрения наилучших доступных технологий. Также предлагается обязательность получения разрешений для вновь вводимых предприятий.

С внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая экологическая ситуация в стране. На первом этапе запланирован перевод на наилучшие доступные технологий 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которых приходится 80% загрязнения, - сказал Мирзагалиев.

В самом проекте кодекса предусмотрено требование о прохождении ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) в отношении крупных предприятий. Так, обязательной оценке будут подлежать объекты первой категории, объекты второй категории будут проходить через скрининг.

В целях учета объектов третьей категории принимаются декларации - это склады, мебельные цеха, бетонорастворные узлы и прочие объекты, деятельность которых носит локальный, незначительный характер загрязнения окружающей среды. Объекты четвертой категории полностью освобождены от регулирования - это автомойки, СТО, объекты общественного питания, объекты микробизнеса с котельными установками малой мощности для собственных нужд.

В действующем законодательстве отсутствует обязательность целевого расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. И это привело к тому, что лишь порядка 45% поступающих средств местные исполнительные органы распределяют на охрану окружающей среды. В этой связи в проекте закона предусмотрено, что местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%. В целях решения вопросов отходов производства и потребления терминология и положения в области обращения с отходами приведены в соответствии с международными требованиями, - пояснил глава Минэкологии.

Также на пленарном заседании были рассмотрены и одобрены в первом чтении еще три сопутствующих законопроекта, один из которых "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии".

Законопроект предусматривает поправки, позволяющие проведение проверок без предварительного уведомления для немедленного предотвращения действий, несущих угрозу жизни и здоровью населения. Предусмотрена возможность возбуждения административного дела в случае выявления нарушений в результате профилактического контроля по предприятиям первой категории.

За уклонение от проведения ремедиации в Уголовном кодексе и других законодательствах, а также за ненадлежащее проведение ремедиации степень тяжести правонарушения пересмотрена в рамках проекта Экологического кодекса. В связи с этим ужесточена ответственность за совершение такого правонарушения. Кроме того, введено новое понятие "крупного ущерба" при рассмотрении правонарушений в сфере экологии, - сообщил министр.

По его словам, на сегодняшний день в законодательстве отсутствуют нормы по адаптации к изменению климата. При этом соответствующие полномочия и компетенции в государственных органах не предусмотрены. В этой связи были внесены дополнения в Водный, Лесной, Земельный кодексы, а также в законы Республики Казахстан О гражданской защите, о агропромышленном комплексе и государственном управлении развитием сельских территорий. Это позволит соответствующими государственными органами при разработке отраслевых государственных программ учитывать риски связанные с изменением климата и предусматривать соответствующие меры реагирования.

Внесены дополнения в закон "О разрешениях и уведомлениях". Предусмотрен лицензионный порядок для осуществления деятельности по переработке, утилизации и уничтожению опасных отходов. А по транспортировке отходов вводится уведомительный порядок, - уточнил глава Минэкологии.

Кроме того, предполагается ужесточение ответственности за нарушение требований при проведении операций по управлению отходами. Что в свою очередь позволит решить вопросы несанкционированных свалок, увеличения объема бесхозяйных отходов и иных случаев загрязнения окружающей среды.

В рамках второго сопутствующего законопроекта об административных правонарушениях по вопросам экологии предложены поправки по увеличению срока давности, установленного для привлечения к административной ответственности. В частности, увеличение срока в отношении физических лиц с двух месяцев до года, юридических лиц с года до трех лет.

Профилактические осмотры будут проводиться не чаще одного раза в год. Таким образом, предприятия, в ходе проверок которых были выявлены нарушения, совершенные более одного года назад, освобождаются от соответствующего наказания. Другое дело, когда некоторые крупные предприятия систематически по несколько раз в год допускают одно и то же нарушение. В этой связи законопроектом предусмотрено более строгое наказание в отношении крупных предприятий, систематически нарушающих экологическое законодательство в течение трех лет, - отметил Магзум Мирзагалиев.

Третьим сопутствующим законопроектом предусмотрены поправки в Налоговый кодекс и закон о введении в действие Налогового кодекса.

Так, в отношении операторов новых объектов, получивших комплексное экологическое разрешение путем внедрения наилучших доступных технологий, предложены соответствующие поправки по освобождению от платежей за эмиссии. Кроме того, такой же механизм предусмотрен и для действующих предприятий. Для освобождения от платежей за эмиссии им необходимо разработать и реализовать программу повышения экологической эффективности и внедрения наилучших доступных технологий.

По действующим объектам первой категории, не получившим комплексное экологическое разрешение, применяются коэффициенты, увеличенные в два, четыре и восемь раз к размеру платы за загрязнение окружающей среды. При этом для 50 крупнейших объектов первой категории такое увеличение начнется с 2025 года, а для остальных объектов первой категории с 2031 года, - сказал глава Минэкологии.

Кроме того, в рамках законопроекта предложена поправка, отменяющая компетенцию местных маслихатов по увеличению платы за эмиссии в два раза за негативное воздействие на окружающую среду. Предполагается, что после введения поправок налоговые проверки за исполнением обязательств по платам за негативное воздействие на окружающую среду будут проводиться налоговыми органами, а не уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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