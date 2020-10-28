В Казахстане появилась "музыкальная дорога"

Шумовые полосы – специальная дорожная разметка в виде рельефных линий.

На автомобильной дороге "Нур-Султан - Щучинск" установили музыкальные шумовые полосы, сообщает zakon.kz.

"Музыкальные дороги" помогают водителям снизить скорость на аварийно-опасных участках. Мелодия воспроизводится за счет соприкосновения колес автомобиля на определенной скорости с шумовой разметкой, выполненной из холодного пластика. При проезде транспортного средства по шумовой полосе со скоростью 90 км/ч заданная мелодия меняет звук, тем самым привлекает внимание водителя снизить скорость движения, - сообщили в МИИР РК.

Шумовые полосы – специальная дорожная разметка в виде рельефных линий. Такие полосы наносят в целях недопущения дорожно-транспортного происшествия по причине превышения скорости, а также утомленности или сна за рулем. При проезде через них происходит вибрация, которая помогает водителям сконцентрироваться на проезжей части.

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