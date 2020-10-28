Что делать, если в вашем банке произошел технический сбой?     

Обычно ситуация, связанная с техническими сбоями в банке, разрешается за пару часов, максимум – за день.

Утренние события, связанные с техническим сбоем в одном из крупнейших банков не на шутку взволновал казахстанцев. В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что нужно делать в таких ситуациях и как не попасть на удочку мошенников в такие моменты, передает zakon.kz.

Ведомство советует: если вдруг вы не можете осуществить привычные для себя банковские операции по причине технических неполадок в банке, в котором обслуживаетесь, главное - объективно оценить ситуацию, сохранять спокойствие и предпринимать грамотные действия. Кроме того, некоторые манипуляции нужно провести заранее, когда все спокойно.

У вас должна быть "финансовая подушка безопасности"

В жизни случаются разные непредвиденные ситуации, когда срочно нужны деньги. Технический сбой в банке, в котором вы обслуживаетесь, может принести огорчение, если вам срочно понадобилось снять деньги, совершить денежный перевод или оплаты. Поэтому очень важно позаботиться о наличии "финансовой подушки безопасности", чтобы хотя бы частично защитить себя от финансовых последствий из-за неполадок в работе банка.

Лучше всего иметь не менее 2 банковских карт в различных банках, на каждой из которых можно хранить запас средств. Таким образом, вы сможете безболезненно переждать возникшие в одной из финансовых организаций технические трудности. Кроме того, стоит иметь некоторую сумму в виде наличных, в случае, если деньги понадобятся срочно. Как минимум на обед, на проезд и на покупку минимального набора продуктов. Обычно ситуация, связанная с техническими сбоями в банке, разрешается за пару часов, максимум – за день. Поэтому наличие "финансовой подушки" избавит вас от множества проблем, - советуют в Агентстве.

Доверяйте только официальной информации

У каждой финансовой организации есть сайт, официальные страницы в социальных сетях, на которых публикуются все новости и разъяснения. Кроме того, обычно при возникновении непредвиденных ситуаций пресс-служба или руководство банка делают официальное заявление в республиканских СМИ. Данной информации доверять можно.

А вот реагировать на рассылки в мессенджерах или заявления частных лиц, к банку не относящихся, не стоит. Такая информация с огромной вероятностью окажется фейковой.

Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников

Возникшими техническими трудностями могут воспользоваться финансовые мошенники, которые могут звонить или писать вам якобы от лица банка и просить назвать свои личные данные, номера и трехзначные идентификационные коды карточек.

Ни в коем случае не передавайте им никакой информации и предупредите своих близких, особенно пожилого возраста. Помните, банк никогда не требует личные данные и не инициирует общение первым. Запишите номер, с которого вам звонили, и потом сообщите его в службу безопасности вашего банка. Также фейковая информация от мошенников может распространяться через социальные сети или мессенджеры. Ни в коем случае не выполняйте непроверенные инструкции, поступающие от незнакомых лиц. Банк устранит все неполадки самостоятельно и помощь клиентов ему в этом никогда не требуется, - напомнили в Агентстве.

Проверьте все свои счета и данные после устранения неполадок

После завершения технических работ обязательно проверьте состояние ваших счетов и указанные личные данные. Если обнаружите проблему или ошибку – сразу же обратитесь в банк через call-центр или мобильное приложение. Вам обязательно помогут и устранят вновь возникшие проблемы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!