Казахстанцы не хотят работать пастухами за 300 тысяч тенге

Эксперты утверждают: большая часть казахстанцев просто-напросто не хотят быть рабочими.

Казахстанцы отказываются работать пастухами даже за хорошую зарплату. Чабанами устраиваются иностранцы, сообщает zakon.kz.

О проблеме Первому каналу "Евразия" рассказали фермеры.

По их словам, и скот есть, и зарплату предлагают хорошую, но профессия чабана все равно не востребована.

Знаменитую породу овец "Байыс" в Зайсанском районе разводят давно. Начал это дело и успешно продолжает фермер Женисбек Карибаев. У него в хозяйстве около 5,5 тысяч голов. Содержать животных непросто. Серьезная проблема - выпас. Как ни странно звучит, но животновод не может найти пастухов. Он предлагал работу местным жителям, но они отказались. Поэтому пришлось искать неожиданно ставших вдруг дефицитными чабанов в других странах. Желающие нашлись в Кыргыстане.

300 тысяч тенге - такой зарплаты, наверное, нигде в сельском хозяйстве нет. Стабильно зимой и летом, весной все время поощряем, потому что нет чабана. Кыргызы открыто говорят: "Ты, ага, в 4 раза больше платишь. Такой объем работы, если в Киргизии было бы, то мы пасли бы, в 4 раза меньше зарплата была бы. Поэтому они заинтересованы, - рассказывает глава крестьянского хозяйства Женисбек Карибаев.

Но из-за карантина не все желающие пасти скот смогли приехать в Восточный Казахстан. Местные фермеры предрекают отрасли глубочайший кризис в то время, пока в Зайсанском районе решают проблему дефицита кадров. В Нур-Султане не могут найти строителей. Возводить новые дома в столице некому. Строительные компании жалуются на нехватку рабочих рук. Всему виной – пандемия.

Дефицита кадров не было. Раньше работали узбеки, киргизы, азербайджанцы. Они получали по 5 тысяч тенге. Местных строителей было мало. Сейчас мы подняли оплату. В день платим от 7 до 10 тысяч тенге, - говорит бригадир Данабек Тагаев.

Но все равно желающих трудиться на стройке не так много. Специалисты отмечают: число работников из-за рубежа в Казахстане уменьшилось в два раза. Хотя в прошлом году в стране трудились около 400 тысяч иностранцев и почти 95% из них были граждане Узбекистана. Эксперты утверждают: большая часть казахстанцев просто-напросто не хотят быть рабочими.

На сегодняшний день востребованными специалистами являются кассир, продавец, водитель, водитель автобуса, врачи, охранники, специалисты по строительству, сварщики, монтажники, - перечисляет советник директора по вопросам приема граждан и СМИ центра занятости населения акимата города Алтынай Косыбаева.

Экономисты же в свою очередь подчеркивают: иностранные работники не выгодны. Они не платят никаких налогов, не приносят пользу государству. Вместо них советуют улучшить условия труда для казахстанцев и, наконец, уже поднять в стране престиж рабочих профессий.

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