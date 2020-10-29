В Казахстане резко выросло число случаев заражения Covid-19

За прошедшие сутки зарегистрированы 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 111 100 случаев, из них:

в городе Алматы - 14693(+12),

в городе Нур-Султан - 14510(+33),

в Атырауской области - 11270(+4),

в Карагандинской области - 10532(+10),

в ВКО - 9360 (+139),

в ЗКО - 6992(+9),

в городе Шымкент - 5231(+2),

в Алматинской области - 5112(+5),

в СКО - 4400(+13),

в Павлодарской области - 4196(+12),

в Жамбылской области - 4180(+3),

в Акмолинской области - 3664(+10),

в Костанайской области - 3608(+7),

в Туркестанской области - 3409(+1),

в Мангистауской области - 3391(+0),

в Актюбинской области - 3293(+2),

в Кызылординской области - 3259(+6).

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