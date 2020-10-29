В Казахстане резко выросло число случаев заражения Covid-19
За прошедшие сутки зарегистрированы 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 111 100 случаев, из них:
в городе Алматы - 14693(+12),
в городе Нур-Султан - 14510(+33),
в Атырауской области - 11270(+4),
в Карагандинской области - 10532(+10),
в ВКО - 9360 (+139),
в ЗКО - 6992(+9),
в городе Шымкент - 5231(+2),
в Алматинской области - 5112(+5),
в СКО - 4400(+13),
в Павлодарской области - 4196(+12),
в Жамбылской области - 4180(+3),
в Акмолинской области - 3664(+10),
в Костанайской области - 3608(+7),
в Туркестанской области - 3409(+1),
в Мангистауской области - 3391(+0),
в Актюбинской области - 3293(+2),
в Кызылординской области - 3259(+6).
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