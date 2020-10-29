174 казахстанца заболели пневмонией за сутки

Один человек скончался.

За прошедшие сутки, 28 октября, было зарегистрировано 174 случаев заболевания пневмонией в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Также был зафиксирован 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 43 человека, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Всего с 1 августа зарегистрировано:

Заболевших - 37 379, случаев с летальным исходом - 397, всего выздоровели – 28 659 человек.

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