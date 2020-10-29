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Названы сроки запуска казахстанского сайта для онлайн-петиций

Сайт запустят во второй половине 2021 года.

Фото : Pixabay29 октября 2020, 13:38

Министр цифровизации Багдат Мусин сообщил, что во второй половине 2021 года будет запущен сайт для онлайн-петиций, передает zakon.kz.

По онлайн-петициям мы отрабатываем это так, чтобы не было необходимости затрачивать бюджетные средства.
Мы работаем с различными ассоциациями и компаниями, которые предлагают ка гражданскую инициативу, в принципе, их ресурсы будут использованы. Есть еще нормативные вопросы, которые совместно МИОР будут прорабатываться.
По нашим планам в течение второго полугодия 2021 года этот сайт будет запущен, - сказал министр на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании заявил, что нужно внедрить институт онлайн-петиций, с помощью которых граждане смогут предлагать реформы.


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