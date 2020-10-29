Димаш Кудайберген впервые показал в Instagram фото с девушкой
Он обещал ее порадовать.
Фото : Instagram29 октября 2020, 15:26
Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген решил поиграть с чувствами миллионов поклонниц, выложив совместную фотографию с девушкой, передает zakon.kz.
Состоит ли 26-летний певец в отношениях с таинственной незнакомкой, или она снималась в его клипе, который только появится в будущем, пока не известно. А может, это просто знаменитость, которая специально примерила маску, чтобы ее никто не узнал.
Всем хорошего дня. Я хочу порадовать тебя, подожди, - подписал Димаш фотографию, чем еще сильнее спровоцировал слухи и домыслы.
Понять, что за красавица скрывается под маской, и кем она приходится Димашу, не получилось пока ни у кого из поклонников певца.
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