Неизвестный обезглавил женщину во Франции

Во французском городе Ницце неизвестный с ножом обезглавил женщину, а также убил двоих в церкви, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Мэр Ниццы назвал произошедшее терроризмом.

Несколько человек получили ранения. Полицейские задержали нападавшего.

Вокруг церкви выставлен кордон безопасности. На месте происшествия также находятся медики и пожарные. Мотив нападения в настоящее время неизвестен.

#BREAKING - De politie bevestigt de onthoofding van een vrouw in de Notre-Dame-kerk in #Nice in #Frankrijk . Bij de terreuraanslag zijn zeker 3 doden gevallen. De terrorist is neergeschoten en verkeert in kritieke toestand. pic.twitter.com/4G3zEnM74Q

❗ In #Nice, an unknown person attacked passers-by with a knife.



TWO persons were killed and several were wounded. The attacker has already been eliminated. The mayor of the city called the incident a TERRORIST act#France #niceattack pic.twitter.com/KDXLuOoTPo