Неделю будут держать на карантине казахстанцев, прилетевших без ПЦР-справок
Срок увеличили с двух до семи дней.
Фото : Минздрав РК29 октября 2020, 15:53
С двух до семи увеличили срок нахождения на карантине казахстанцев, прилетевших в страну без ПЦР-тестов, передает zakon.kz.
Соответствующее изменение внес в свое постановление №59 внес главный санврач Казахстана.
Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, - сказано в документе.
Если результат будет положительным, их госпитализируют в инфекционный стационар.
Подробнее с новым постановлением можно ознакомиться здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5045813-624e8a75499f442803556d610897f9f3
Сейчас читают