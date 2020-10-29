Неделю будут держать на карантине казахстанцев, прилетевших без ПЦР-справок

Срок увеличили с двух до семи дней.

С двух до семи увеличили срок нахождения на карантине казахстанцев, прилетевших в страну без ПЦР-тестов, передает zakon.kz.

Соответствующее изменение внес в свое постановление №59 внес главный санврач Казахстана.

Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, - сказано в документе.

Если результат будет положительным, их госпитализируют в инфекционный стационар.

Подробнее с новым постановлением можно ознакомиться здесь.

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