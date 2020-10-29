Из-за ДТП экономика Казахстана пострадала на 9 млрд долларов

Одной из основных причин ДТП является превышение скорости.

За последние 17 лет в стране официально произошло 270 тыс. ДТП, в которых погибло 49 тыс. человек и более 300 тыс. получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, 50% погибших это молодые люди.

Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций заявил Генеральный директор РГП "Национального центра качества дорожных активов" Замир Сагинов.

Если рассмотреть человеческие потери в рейтинге по показателям смертности от ДТП, Казахстан занимает 74 место из 175 стран.

Одной из основных причин ДТП у нас в стране является превышение скорости. Согласно руководству по безопасности дорожного движения, сокращение скорости на 10 км/час снижает вероятность ДТП со смертельным исходом на 37%.

По итогам 9 месяцев текущего года на участке дороги "Нур-Султан- Щучинск", зафиксировано 8 280 нарушений с превышением скорости (более 150 км/час). При этом в 58 случаях нарушение скорости было более 200 км/час, а один водитель на машине БМВ ехал со скоростью 238 километров в час. Из-за отсутствия интеграции камер фиксации с Базой данных Комитета административной полиции на данном участке, нарушители скоростных режимов остаются безнаказанными. Поэтому для решения данной проблемы, считаю необходимым обеспечить камерами фиксации автомобильных дорог с обязательной интеграцией с базой данных Комитета административной полиции, а также ввести в законодательство метод определения "средней скорости" – сказал Замир Сагинов.

Национальным центром качества дорожных активов в октябре текущего года проведена общереспубликанская акция по оценке качества знаков и разметки. Из проверенных порядка 5 тысяч знаков 46% не соответствуют нормам. Из 1 620 км дорожной разметки 251 км не соответствует стандартам. Необходимо срочно обратить на это внимание считает Замир Сагинов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!