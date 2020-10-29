У летучих мышей обнаружили коронавирусы в России

Тип вируса установить пока не удалось.

Роспотребнадзор выявил коронавирусы у летучих мышей в России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Радио Sputnik.

Исследования начались еще в конце августа. Их целью является оценка возможных путей распространения вирусов и эпидемические рисков.

Пока что неизвестно, какие именно коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно",– сказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская

При этом она уточнила, что летучие мыши не опаснее других возможных переносчиков инфекции, такие как лисы и ежи. Человеку достаточно не трогать летучих мышей, чтобы не подхватить вирус.

Отмечается, что исследование будут проводиться еще около двух лет.

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