Кто "заработал" на строительстве LRT: чиновники утверждают, что не воровали

Общий ущерб бюджету от строительства линии LRT по версии обвинения составил 5 млрд 600 млн тенге. Вот только главные фигуранты по делу находятся в бегах. Это тот самый, бывший глава "Астана LRT" Талгат Ардан и экс-замакима столицы Канат Султанбеков.

В Нур-Султане начался судебный процесс по делу о хищениях при строительстве легкорельсовой трассы (LRT). Подсудимые, а это в основном чиновники, свою вину не признают, сообщает корреспондент zakon.kz.

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана судьей Кажимуканом Мекемтас. Весь день судебного разбирательства сегодня был посвящен обвинению. Помощнику прокурора столицы, младшему советнику юстиции Джангельды Есебаеву потребовалось более 3-х часов, чтобы зачитать половину обвинительного акта. Потом было решено перейти к судебному следствию.

Весь обвинительный акт составляет более 200 страниц. Следователями было собрано 155 томов материалов по делу. Обвинение состоит из 8 эпизодов.

На скамье подсудимых 7 человек: бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашид Аманжулов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов, экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим, а также сотрудники разных предприятий Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов и Даурен Абдыхамитов. Еще двое находятся в розыске. Это бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков и бывший глава "Астана LRT" Талгат Ардан.

Напомним, расследование по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями Талгата Ардана было начато летом 2018 года. Тогда следователи Антикоррупционной службы выявили, что четыре года назад из бюджетных средств "Астана LRT" перечислили более 300 миллионов тенге на счет одной из подрядных организаций, превысив действующий лимит на 125 миллионов. К слову, Талгат Ардан был отстранен от должности председателя правления "Астана LRT" в июле 2017 года.

Общий ущерб бюджету от строительства линии LRT по версии обвинения составил 5 млрд 600 млн тенге. Вот только главные фигуранты по делу находятся в бегах. Это тот самый, бывший глава "Астана LRT" Талгат Ардан и экс-замакима столицы Канат Султанбеков (в обвинительном акте именно этого человека прокурор "организатором преступной группы"). Стоит отметить, что речь идет времени, когда акимат столицы возглавлял еще Тасмагамбетов. Остальные подозреваемые – экс-чиновники и руководители порядных компаний.

Злоупотребляя доверием Президента, Правительства и народа Республики Казахстан, Султанбеков решил использовать представленные ему властные полномочия вопреки интересам государства и в целях безмерного личного обогащения, путем совершения на территории города Астаны тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений против интересов государственной службы и государственного управления, против собственности, путем присвоения и растраты вверенных бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию Проекта. Учитывая большой объем и сложность задуманных противоправных действий, Султанбеков осознавал, что для успешной реализации своего преступного плана, ему необходимо привлечь к участию в преступной деятельности определенный круг лиц из числа должностных лиц акимата и его подведомственных организаций, которые по принципу круговой поруки четко и неукоснительно исполняли отдаваемые им незаконные указания, и участвовали в разработке планов и создания условий для совершения тяжких преступлений. В этой связи, у Султанбекова в 2012 году возник преступный умысел на создание организованной преступной группы, в целях разработки планов и условий для извлечения личной материальной выгоды, совершения тяжких преступлений, - зачитал сегодня в суде Есебаев.

К слову, на предварительном заседании адвокаты Акатова и Ковылкина обращали внимание на ошибки следствия. Так, например, оперативники почему-то выделили в отдельное производство дело Султанбекова и Ардана, а также дело в отношении иностранных компаний, которые также участвовали в строительстве, получали прибыль и возможно замешаны в хищениях.

Основанием для выделения, по мнению следствия, является тот факт, что подозреваемые Султанбеков и Ардан скрываются от органов уголовного преследования, и оба объявлены в международный розыск. Хотя из информации в СМИ известно, что Ардан находится в Турции, а Султанбеков с семьей находится в США и их место жительство не является секретом. Данное обстоятельство вызывает определенное сомнение в том, что находившихся в розыске подозреваемых Султанбекова и Ардан и других подозреваемых органы досудебного расследования ищут не надлежащим образом и, что скорее всего, они им не нужны, поскольку нет уверенности в том, что они подтвердят следствию все то, что оно им следствие приписало, и в таком случае выстроенная на предположениях версия следствия по данному уголовному делу распадется как карточный домик, вместе с обвинением Аманжулова Р.М.

К слову, следователи обозначили деятельность иностранных компаний, Султанбекова и Ардан как "самую активную роль", "организаторов хищения", а тех, кто реально оказался на скамье подсудимых, в обвинительном акте называют "пособниками". Однако, никто из "организаторов" по существу подозрений и обвинений не был допрошен. А другие подозреваемые по делу версию следствия отрицают.

Защита настаивает – стоимость расчетов не завышена, а произведена международными консультантами по международным стандартам, которые естественно, не согласуются с казахстанскими стандартами. При этом, решением вопроса занимались все заинтересованные в проекте "Новая транспортная система города Астаны" государственные органы: министерства, ведомства, правительство. И именно они единогласно утвердили все суммы "завышенных затрат" согласно требованиям Бюджетного Кодекса РК согласившись с целесообразностью и обоснованностью. К слову в деле имеются протокольные поручения, регламент прохождения и согласования бюджетной заявки и приложенных к ней документов государственными структурами и так далее.

Еще одна интересная деталь, на которую обратили внимание адвокаты: в постановлении о выделении материалов досудебного расследования в описательной части указано, что в ходе расследования получены сведения в отношении представителей (руководителей филиала) французской консультационной инжиниринговой компании "SYSRA" Алана Годри, Винсента Руссло (гр. Франции), представителей испанской компании "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." Саяго Баутиста Карлос Хоск (гр. Испании) и директора казахстанского филиала ТОО "Бюро Веритас Индастриал Сервисез" Оната Аттилы (гр. Турции), которые способствовали совершению хищения при реализации проектов "Новая транспортная система города Астаны"

По существу, в постановлении указывается как установленный факт, что указанные лица являются соучастниками в форме пособничества в совершении хищения – растрате и присвоении бюджетных денежных средств. При этом никаких конкретных следственных действий по доказыванию данного утверждения органом досудебного расследования не проводилось, хотя именно этим компаниям была перечислена основная сумма денежных средств за выполнение соответствующих работ и услуг согласно заключенных договоров и актов выполненных работ, и этими суммами определялся причиненный ущерб, размер которого достоверно следствием не установлен, что является существенным упущением, - отмечала Акатова.

Следующее заседание состоится 30.10.2020 в 10:00. В суде выступят свидетели обвинения.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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