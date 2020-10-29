Жители села Аршалы страдают без отопления

На установку печи у некоторых пожилых людей нет средств.

Жители села Аршалы в Акмолинской области вынуждены жить в опасности. Чтобы не замерзнуть от холода, они устанавливают печи в многоквартиных домах, передает zakon.kz со ссылкой на "Первый канал "Евразия".

Я проснулась ночью, а внучка уже не встала, умерла. Еле смогла сама соседей позвать. Они прибежали, "скорую" вызвали. Но спасти ее не смогли, - рассказала жительница села Шолпан Хамитова.

Внучка Шолпан Хамитовой, которая только пошла в 1-й класс, в ту ночь отравилась угарным газом. Но без печи никак. Чтобы не замерзнуть, женщина 3 раза в день носит полное ведро с углем на 2-й этаж. Соседи поставили обогреватели и ходят по дому в одежде. На установку печи у некоторых пожилых людей нет средств.

Вот буржуйка. Ее нельзя использовать, потому что стена деревянная, гипсокартон и дерево. Здесь то же самое. Ее нагреешь чуть-чуть больше, все, не дай бог, она загорится. Полведра, больше нельзя, потому что все здесь загорится. Полы деревянные, буржуйку установили на кирпичи, - говорит местная жительница Олеся Давыденко.

Труд нескольких месяцев - на ветер. По словам местных жителей, эту теплотрассу, которую провели летом, должны были провести до местной больницы. Однако сейчас, как мы видим, рабочие собирают трубу и увозят отсюда, - сообщил корреспондент телеканала.

Сельчане говорят, ЖКХ, которое перекладывает трубы, обогревает улицы. "- Вы идиоты что-ли? - Джамшут говорит, если на улице тепло, то дома тоже тепло". В районном ЖКХ нас заверили, что в следующем году они подадут проектно-сметную документацию для подведения труб к оставшимся домам и увеличения мощности котельной. А перекладка труб связана с тем, что в их отделе решили проложить теплотрассу в обход проезда, не придерживаясь ПСД.

Ну, это не совсем нарушение. Мы можем в рамках проекта отклоняться, если того требует ситуация, - заявил глава отдела ЖКХ Аршалынского района Азамат Таласбаев.

Еще одна проблема, говорят жители одного из микрорайонов села Аршалы, нет питьевой воды. Много лет администрация не может обеспечить ее бесперебойную подачу. Год назад решили восстановить старую водонапорную башню. Однако ни к чему хорошему это не привело. Специалисты сделали работу спустя рукава. От "дурно пахнущего" блага пришлось отказаться.

У кого "Аристон" полетел, у кого полетела машинка. Тут в документах прямо ясно написано: эта вода ни к чему не пригодна. Нам в СЭСе объяснили, что даже скот поить нельзя этой водой. Нам сказали, вы просили воду "хоть какую". Мы просили воду питьевую, мы не просили с унитаза. С унитаза мы и дома можем набрать, - сообщила жительница села Нона Журавлева.

Но и с канализацией не все ладно. 5 лет назад подрядчики не выполнили обязательства. На них даже подали в суд, который обязал исправить ошибки. Но пока все, как прежде, говорят люди, которые платят за несуществующую услугу. В районном акимате другого мнения.

Необходимо уже сегодня ремонтные работы по замене очистительной мембраны, на которую деньги уже предусматриваются. В конце этого года, в начале следующего года мы эти работы произведем. А в целом канализационная система работает, - заявил замакима Аршалынского района Асет Балташаев.

В акимате утверждают, что и проблему с питьевой водой решили. В этом году установили еще несколько водонапорных станций. Но сельчане не верят словам чиновников, которые ежегодно меняются.

Как сообщили в Антикоррупционной службе, одного из заместителей акима района и руководителя отдела архитектуры несколько дней назад задержали. Их подозревают в получении взяток. Понесет ли наказание их непосредственный руководитель, неизвестно.

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