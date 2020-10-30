Еще 392: в Казахстане резко вырос суточный прирост заражений коронавирусом
Всего в стране подтверждено 111 492 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 392 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 111 492 случаев, из них:
в городе Алматы - 14711(+18),
в городе Нур-Султан - 14537(+27),
в Атырауской области - 11282(+12),
в Карагандинской области - 10542(+10),
в ВКО - 9565 (+205),
в ЗКО - 7000(+8),
в городе Шымкент - 5232(+1),
в Алматинской области - 5131(+19),
в СКО - 4417(+17),
в Павлодарской области - 4219(+23),
в Жамбылской области - 4183(+3),
в Акмолинской области - 3684(+20),
в Костанайской области - 3616(+8),
в Туркестанской области - 3414(+5),
в Мангистауской области - 3392(+1),
в Актюбинской области - 3305(+12),
в Кызылординской области - 3262(+3).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!