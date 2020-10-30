Еще 392: в Казахстане резко вырос суточный прирост заражений коронавирусом

Всего в стране подтверждено 111 492 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 392 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 111 492 случаев, из них:

в городе Алматы - 14711(+18),

в городе Нур-Султан - 14537(+27),

в Атырауской области - 11282(+12),

в Карагандинской области - 10542(+10),

в ВКО - 9565 (+205),

в ЗКО - 7000(+8),

в городе Шымкент - 5232(+1),

в Алматинской области - 5131(+19),

в СКО - 4417(+17),

в Павлодарской области - 4219(+23),

в Жамбылской области - 4183(+3),

в Акмолинской области - 3684(+20),

в Костанайской области - 3616(+8),

в Туркестанской области - 3414(+5),

в Мангистауской области - 3392(+1),

в Актюбинской области - 3305(+12),

в Кызылординской области - 3262(+3).

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