Пенсионную систему в Казахстане хотят модернизировать

Предусматривается переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года.

Правительство Казахстана подготовило проект Указа Президента РК "О внесении изменений и дополнений в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года", передает zakon.kz.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Так, в концепции, разработанной министерством труда и соцзащиты, предусматривается перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года.

Предполагается, что переход позволит оптимизировать механизм предоставления государственной гарантии, повысить уровень пенсионного обеспечения лиц с небольшим стажем участия в пенсионной системе, повысит коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами.

В связи с чем предлагается:

1) установить минимальную гарантированную пенсию в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума для лиц, имеющих стаж участия в пенсионной системе менее 5 лет;

2) определить при пятилетнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70 процентов от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2 процента.

3) отменить назначение базовой пенсии;

4) минимально гарантированную пенсию для состоявшихся получателей базовой пенсии рассчитать с учетом стажа участия в пенсионной системе, учтенного при исчислении размера базовой пенсии.

При этом сохраняется право на пенсионные выплаты по возрасту при наличии не менее 6 месяцев трудового стажа на 1 января 1998 года.

Для поддержания размеров солидарных пенсий (начисляется работавшим до 1998 года с минимальным трудовым стажем более 6 месяцев) на приемлемом уровне в условиях действующего пенсионного законодательства их размеры будут ежегодно индексироваться с опережением уровня инфляции на два процента.

Также предлагается:

- пересмотреть базовую основу для расчета стоимости пенсионного аннуитета;

- установить обязательность заключения договора, предусматривающего пожизненные пенсионные выплаты (пенсионный аннуитет) только для участников НПС;

- ввести механизм совместных аннуитетов, которые могут частично решить гендерную проблему более низких пенсий женщин;

- предоставить вкладчику по его желанию право "отложенного выхода" на пенсию. При этом ему на этот период не будут осуществляться назначенные пенсионные выплаты, и он может продолжить участие в накопительной пенсионной системе. Вкладчику будет обеспечен гарантированный период, в течение которого наследникам будут осуществляться пенсионные выплаты как за счет бюджетных средств (солидарная, базовая пенсии), так и накопительной пенсии.

- установить минимальный размер пенсионной выплаты из ЕНПФ по аналогии с размерами выплат из страховых организаций при заключении договора пенсионного аннуитета, т. е. в размере не ниже минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2020 году размер минимальной пенсии составляет 38 636 тенге).

Как считают в Минтруда, это позволит увеличить совокупный размер получаемых пенсионных выплат пенсионеров (солидарная, базовая и накопительная пенсии), что повысит их благосостояние и доверие к пенсионной системе.

- пересмотреть коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для всех категорий граждан. Размер ежемесячной суммы пенсионных выплат из ЕНПФ рассчитывается как одна двенадцатая произведения суммы пенсионных накоплений на коэффициент их текущей стоимости в соответствующем возрасте получателя.

При этом выплаты не дифференцируются для отдельных групп населения, к примеру, по инвалидности и по полу.

Кроме того, планируется ввести отдельные коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для работников, занятых на опасных производствах, а также для инвалидов 1-й и 2-й групп (с разделением по полу), поскольку продолжительность жизни у них разная.

В результате данного изменения срок пенсионных выплат для таких категорий населения будет относительно короче пенсионных выплат для всех категорий граждан, соответственно, сумма ежемесячных выплат для таких граждан будет выше, - считают разработчики документа.

Вместе с тем для сохранения адекватности пенсионного обеспечения с 2023 года предлагается ввести дополнительный условно-накопительный компонент за счет обязательных пенсионных взносов работодателей, поэтапно, по ставке, начиная с 1% в 2023 году, доведя ее до 5% к 2029 году.

При этом необходимо предусмотреть открытие индивидуальных целевых счетов в едином накопительном пенсионном фонде для перевода на эти указанные счета обязательные пенсионные взносы работодателя для формирования на них пенсионных накоплений с предоставлением вкладчику (получателю) права их использования на социальные нужды, - говорится в проекте.

Работодатели будут перечислять обязательные 5 %-е пенсионные взносы, начисляемые от размера дохода работника, за счет собственных средств.

С 2021 года предоставлено право на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям.

Взносы капитализируются и инвестируются в финансовые инструменты, при этом доходность будет формироваться в зависимости от результатов инвестиционной деятельности, а также состояния финансовых рынков.

Минимальный стаж составляет 5 лет, при котором наступает право на пенсионные выплаты с 20 летнего возраста (вне зависимости от пола вкладчика-получателя) при определенных условиях

Государственная гарантия по сохранности взносов с учетом уровня инфляции не распространяется на условно-накопительный компонент.

Публичное обсуждение документа завершится 12 ноября 2020 года.

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