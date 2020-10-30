Более 600 многодетных семей в Карагандинской области получат квартиры до конца года

Несмотря на пандемию, темпы строительства жилья в регионе выросли на 25%.

Более 1 000 квартир выдадут нуждающимся в Карагандинской области до конца года. О том, кто сможет претендовать на новое жилье рассказал руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства региона Тайхан Калмаханов, передает корреспондент zakon.kz.

За девять месяцев 2020 года в эксплуатацию было введено 625 квартир за счет средств государственных инвестиций. В частности, в Караганде, Балхаше, Жезказгане, Каражале. До конца года мы планируем дополнительно более 1 000 квартир сдать. В целом темпы строительства жилья в этом году выше на 25%. Если в 2019 году мы сдали 421 тыс. квадратных метров, то в 2020 году мы планируем сдать 525 тыс. квадратных метров, - рассказал Тайхан Калмаханов.

По его словам, несмотря на пандемию, темпы строительства жилья в 2020 году выше прошлогодних как минимум на 25%.

Конечно, пандемия оказала влияние на строительную индустрию, рынок труда. Определенные затруднения с учетом карантинных обязательств в регионе были, но сейчас этот вопрос с каждым месяцем снимается, строители работают по графику реализации проектов. Если в 2019 году мы сдали 421 тыс. квадратных метров жилья, то в 2020 году мы планируем сдать 525 тыс. квадратных метров, - отметил глава Управления строительства.

В целом регион активно ведет работу по строительству жилья для всех категорий граждан. На сегодняшний день в очереди 34 766, из них 2 151 - многодетные семьи, 13 061 - из социально уязвимых слоев населения, 12 171 - работники бюджетных организаций, 7 057 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 326 - граждане, чье жилье признали аварийным.

В прошлом году у нас было 36 тыс. очередников. Сказать что увеличилось количество - нельзя, результаты инвентаризации положительно сказались на сокращении очередности. При этом внутри очередности динамика немножко другая. Если у нас в 2019 году было 1 206 многодетных семей, учитывая отдельную программу по выдаче и предоставлению квартир, сегодня 2 151 семья стоит в очереди. Здесь есть переток внутри очереди, люди с одной категории переходят в другую. Наша задача, чтобы в ближайшие годы все многодетные семьи получили свое жилье. Так, до конца года еще 600 семей обеспечим жильем, - пояснил Тайхан Калмаханов.

Что касается арендных квартир без права выкупа, то 196 уже ввели в эксплуатацию. В первую очередь, жильем обеспечат детей-сирот, наиболее нуждающиеся малообеспеченные и многодетные семьи.

Стоимость квартиры рассчитывается в зависимости от квадратуры. К примеру, от 5 до 9 тыс. тенге будет составлять арендная плата однокомнатной квартиры, - уточнил он

Напомним, помимо арендных квартир без права выкупа, в Казахстане начнут предоставлять жилье с правом последующего выкупа. Как отмечалось, в программе могут принять участие все категории граждан, состоящие в очереди на жилье и являющиеся работниками сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты, подведомственных акимату, также работники департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям. Рассмотрение заявок на жилье по этому направлению уже начали в Нур-Султане. Акимат Караганды, в свою очередь, ведет переговоры с АО "Казахстанская ипотечная компания» по предоставлению 200 квартир учителям и медицинским работникам.

Арендным жильем планируют обеспечить и жителей сельских населенных пунктов области. Несмотря на то, что более 80% населения в регионе живут в городах, 552 семьи до конца года должны получить квартиры.

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