Токаев обратился к казахстанцам

Он призвал соблюдать карантин.

Президент РК обратился к казахстанцам в связи с ухудшением эпидситуации в мире, передает zakon.kz.

Ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная. Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в т.ч. повторные локдауны. Призываю казахстанцев следовать рекомендациям Минздрава, придерживаться карантинных мер, - написал он в твиттере.

Далее он отметил, что правительство действует, исходя из интересов бизнеса и экономики. Учтен опыт борьбы с первой волной пандемии.

Акимам поручено принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень многое зависит от бдительности самих граждан, - написал Токаев.

Ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная. Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в т.ч. повторные локдауны. Призываю казахстанцев следовать рекомендациям Минздрава, придерживаться карантинных мер. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 30, 2020

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