Лукашенко пообещал оставить без рук тех, кто прикоснется к военным

Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся - Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил участников беспорядков и тех, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру государства. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с коллективом МВД, передает zakon.kz.

Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем, - приводит слова Лукашенко БелТА.

Он также предупредил, что если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти как минимум без рук.

Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать, - сказал Лукашенко.

Глава Беларуси отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.

Он также сказал, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".

Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение, - подытожил он.

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