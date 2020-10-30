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Принята Дорожная карта МБО ШОС по преодолению последствий пандемии

По итогам онлайн встречи Председателем Совета МБО ШОС на 2020-2021 год избран Председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан "Амонатбонк" Сироджиддин Икроми.

Фото : пресс-служба30 октября 2020, 18:28

По итогам 16 заседания Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС, Объединение) принята Дорожная карта МБО ШОС по преодолению последствий пандемии для экономик организации, а также соглашение о совместных подходах расширения использования национальных валют на пространстве ШОС, передает zakon.kz.

Представители Банка Развития Казахстана - заместитель Председателя Правления Дмитрий Бабичев и Управляющий Директор Ботагоз Абишева, во главе с Председателем Правления Банка Абаем Саркуловым приняли участие в работе XVI Заседания МБО ШОС, которое состоялось сегодня в Москве, в режиме онлайн-встречи под председательством государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

В заседании МБО ШОС участие также приняли заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, а также представители финансовых организаций входящих в объединение МБО ШОС: Государственный банк развития Китая, РСК-Банк (Кыргызстан), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбонк", Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, Хабиб Банк Лимитед (Пакистан) и Индийская инфраструктурная финансовая компания.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, открывая работу заседания поблагодарил партнеров МБО ШОС за совместную работу, а также отдельно отметил активное участие Абая Саркулова Председателя Правления БРК и Чжао Хуань Председателя Правления Государственного банка развития Китая.

В текущем году страны ШОС столкнулись с вызовами пандемии и сопутствовавших ей экономических шоков. Работа МБО ШОС трансформировалась с тем, чтобы лучше отвечать на актуальные вызовы, чтобы банки развития могли в полной мере стать опорой национальным правительствам в сложный период.

Главным итогом работы МБО ШОС стала подготовка и совместное подписание двух документов: Дорожной карты МБО ШОС по преодолению последствий пандемии для экономик организации и Совместных подходов к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС. Согласно плану Дорожной карты, стороны планируют проводить активный обмен опытом антикризисных мер, поддержки компаний и отраслей, субъектов малого и среднего бизнеса, поддержки экспорта и др.

В свою очередь, совместные подходы к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС, позволят создать условия для стимулирования расчетов в национальных валютах между субъектами внешнеэкономической деятельности государств-членов ШОС и обеспечат постепенный переход на расчеты в национальных валютах.

Нынешний год стал непростым в целом для банковской системы нашей страны. Волатильность валютного курса под воздействием различных факторов проверила на эффективность нашу систему риск-менеджмента. Вспышка COVID-19 оказала и продолжает оказывать существенное влияние на предприятия в стране и экономическую среду. Для Банка Развития обмен опытом между банками-членами МБО ШОС в антикризисных мероприятиях является важным направлением, особенно в рамках оказания поддержки компаний и предприятий в наиболее пострадавших отраслях, в том числе экспортно ориентированных субъектов бизнеса. Поэтому мы надеемся, что принятые нами документы будут способствовать развитию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в целях стабилизации экономик стран ШОС и выхода на устойчивое развитие, - отметил глава БРК Абай Саркулов.

"Несмотря на изменившиеся планы нам удалось придать межбанковскому сотрудничеству новый импульс, - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Кризисы 2008 и 2014 годов были вызваны финансовыми и экономическими причинами. В 2020 году экономика испытывала на себе последствия внеэкономических факторов – пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. Составляющие "Шанхайского духа" – доверие, равноправие, стремление к взаимной выгоде и совместному развитию – помогли нам пройти испытания достойно и стать сильнее. По мере перезапуска экономик мы продолжим реализацию интеграционных инициатив, включая взаимодействие по линии Евразэс, формата "Один пояс, один путь" с прицелом на формирование Большого Евразийского партнёрства".

По итогам онлайн встречи Председателем Совета МБО ШОС на 2020-2021 год избран Председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан "Амонатбонк" Сироджиддин Икроми.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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