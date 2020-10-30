По итогам онлайн встречи Председателем Совета МБО ШОС на 2020-2021 год избран Председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан "Амонатбонк" Сироджиддин Икроми.

По итогам 16 заседания Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС, Объединение) принята Дорожная карта МБО ШОС по преодолению последствий пандемии для экономик организации, а также соглашение о совместных подходах расширения использования национальных валют на пространстве ШОС, передает zakon.kz.

Представители Банка Развития Казахстана - заместитель Председателя Правления Дмитрий Бабичев и Управляющий Директор Ботагоз Абишева, во главе с Председателем Правления Банка Абаем Саркуловым приняли участие в работе XVI Заседания МБО ШОС, которое состоялось сегодня в Москве, в режиме онлайн-встречи под председательством государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

В заседании МБО ШОС участие также приняли заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, а также представители финансовых организаций входящих в объединение МБО ШОС: Государственный банк развития Китая, РСК-Банк (Кыргызстан), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбонк", Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, Хабиб Банк Лимитед (Пакистан) и Индийская инфраструктурная финансовая компания.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, открывая работу заседания поблагодарил партнеров МБО ШОС за совместную работу, а также отдельно отметил активное участие Абая Саркулова Председателя Правления БРК и Чжао Хуань Председателя Правления Государственного банка развития Китая.

В текущем году страны ШОС столкнулись с вызовами пандемии и сопутствовавших ей экономических шоков. Работа МБО ШОС трансформировалась с тем, чтобы лучше отвечать на актуальные вызовы, чтобы банки развития могли в полной мере стать опорой национальным правительствам в сложный период.

Главным итогом работы МБО ШОС стала подготовка и совместное подписание двух документов: Дорожной карты МБО ШОС по преодолению последствий пандемии для экономик организации и Совместных подходов к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС. Согласно плану Дорожной карты, стороны планируют проводить активный обмен опытом антикризисных мер, поддержки компаний и отраслей, субъектов малого и среднего бизнеса, поддержки экспорта и др.

В свою очередь, совместные подходы к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС, позволят создать условия для стимулирования расчетов в национальных валютах между субъектами внешнеэкономической деятельности государств-членов ШОС и обеспечат постепенный переход на расчеты в национальных валютах.

Нынешний год стал непростым в целом для банковской системы нашей страны. Волатильность валютного курса под воздействием различных факторов проверила на эффективность нашу систему риск-менеджмента. Вспышка COVID-19 оказала и продолжает оказывать существенное влияние на предприятия в стране и экономическую среду. Для Банка Развития обмен опытом между банками-членами МБО ШОС в антикризисных мероприятиях является важным направлением, особенно в рамках оказания поддержки компаний и предприятий в наиболее пострадавших отраслях, в том числе экспортно ориентированных субъектов бизнеса. Поэтому мы надеемся, что принятые нами документы будут способствовать развитию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в целях стабилизации экономик стран ШОС и выхода на устойчивое развитие, - отметил глава БРК Абай Саркулов.

"Несмотря на изменившиеся планы нам удалось придать межбанковскому сотрудничеству новый импульс, - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Кризисы 2008 и 2014 годов были вызваны финансовыми и экономическими причинами. В 2020 году экономика испытывала на себе последствия внеэкономических факторов – пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. Составляющие "Шанхайского духа" – доверие, равноправие, стремление к взаимной выгоде и совместному развитию – помогли нам пройти испытания достойно и стать сильнее. По мере перезапуска экономик мы продолжим реализацию интеграционных инициатив, включая взаимодействие по линии Евразэс, формата "Один пояс, один путь" с прицелом на формирование Большого Евразийского партнёрства".

По итогам онлайн встречи Председателем Совета МБО ШОС на 2020-2021 год избран Председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан "Амонатбонк" Сироджиддин Икроми.

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