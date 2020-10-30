Горячие новости
Читайте также

Токаев рассказал о потенциале сотрудничества Казахстана с Кореей

Мы готовы к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества с Южной Кореей, - написал Президент в Twitter.

Фото : twitter.com/ Qasym-Jomart Toqayev30 октября 2020, 20:17

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что стратегия "Новая Северная политика", инициированная Президентом Мун Чжэ Ином, и программа "Свежий ветер" отвечают национальным интересам Казахстана, сообщает zakon.kz.

Мы готовы к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества с Южной Кореей, - написал Президент в Twitter.

В видеообращении к участникам Международного форума по Северному экономическому сотрудничеству рассказал о потенциале сотрудничества Казахстана с Республикой Корея в сферах промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, - пишет глава государства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты