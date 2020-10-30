Токаев рассказал о потенциале сотрудничества Казахстана с Кореей

Мы готовы к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества с Южной Кореей, - написал Президент в Twitter.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что стратегия "Новая Северная политика", инициированная Президентом Мун Чжэ Ином, и программа "Свежий ветер" отвечают национальным интересам Казахстана, сообщает zakon.kz.

Мы готовы к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества с Южной Кореей, - написал Президент в Twitter.

В видеообращении к участникам Международного форума по Северному экономическому сотрудничеству рассказал о потенциале сотрудничества Казахстана с Республикой Корея в сферах промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта. pic.twitter.com/0jSuhsGnrB — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 30, 2020

В видеообращении к участникам Международного форума по Северному экономическому сотрудничеству рассказал о потенциале сотрудничества Казахстана с Республикой Корея в сферах промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, - пишет глава государства.

В видеообращении к участникам Международного форума по Северному экономическому сотрудничеству рассказал о потенциале сотрудничества Казахстана с Республикой Корея в сферах промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта. pic.twitter.com/0jSuhsGnrB — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 30, 2020

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