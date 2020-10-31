На трассе Алматы-Хоргос водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Из-за отсутствия документов, личность погибшего еще не установлена.

Вечером на трассе Алматы-Хоргос неизвестный автомобиль допустил наезд на мужчину, сообщает zakon.kz.

В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.

Двигаясь в западном направлении в сторону города Алматы, водитель допустил наезд на неосвещенном участке дороги, после чего скрылся с места происшествия.

Оперативная группа и дознаватели Алматинской области на месте обнаружили фрагменты автомобиля, по которым следствие установит марку автомобиля, а позже по камерам наблюдения и сам автомобиль.

Стоит отметить, что судя по положению тела и следам машин, мужчина был сбит неоднократно и другими водителями.

Сотрудники отдела розыска устанавливают участников ДТП.

Из-за отсутствия документов, личность погибшего еще не установлена.



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