На трассе Алматы-Хоргос водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП
Из-за отсутствия документов, личность погибшего еще не установлена.
Вечером на трассе Алматы-Хоргос неизвестный автомобиль допустил наезд на мужчину, сообщает zakon.kz.
В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.
Двигаясь в западном направлении в сторону города Алматы, водитель допустил наезд на неосвещенном участке дороги, после чего скрылся с места происшествия.
Оперативная группа и дознаватели Алматинской области на месте обнаружили фрагменты автомобиля, по которым следствие установит марку автомобиля, а позже по камерам наблюдения и сам автомобиль.
Стоит отметить, что судя по положению тела и следам машин, мужчина был сбит неоднократно и другими водителями.
Сотрудники отдела розыска устанавливают участников ДТП.
Из-за отсутствия документов, личность погибшего еще не установлена.
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