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Казахстан готов оказать помощь турецкому народу - Токаев

Президент с глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир.

Фото : zakon.kz.31 октября 2020, 12:47

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких в этом стихийном бедствии. Пусть Всевышний примет души погибших и будет милостив к ним. Желаю скорейшего возвращения пострадавших к их родным. Заверяю Вас, что в случае необходимости Правительство и народ Казахстана готовы оказать помощь братскому турецкому народу, – говорится в телеграмме.


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