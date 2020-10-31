Казахстан готов оказать помощь турецкому народу - Токаев

Президент с глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир.

Фото : zakon.kz.

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает zakon.kz. Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких в этом стихийном бедствии. Пусть Всевышний примет души погибших и будет милостив к ним. Желаю скорейшего возвращения пострадавших к их родным. Заверяю Вас, что в случае необходимости Правительство и народ Казахстана готовы оказать помощь братскому турецкому народу, – говорится в телеграмме.

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