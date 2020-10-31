В Жамбылской области запустили trade-in для сельхозтехники

Глава региона оценил как старые, так и новые тракторы, поговорил с крестьянами.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сел за руль нового трактора LOVOL производства АО "АгромашХолдинг KZ" и дал старт программе trade-in по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники, сообщает zakon.kz.

Аграрная отрасль области сегодня испытывает две главные проблемы: раздробленность крестьянских хозяйств и крайняя изношенность техники: из 18 тысяч единиц более 15 тысяч, или 80%, имеет срок эксплуатации более 10 лет. Для решения первой проблемы по инициативе акима области в каждом сельском районе создаются крупные агрохолдинги, для решения второй налажено тесное сотрудничество с ведущим казахстанским производителем АО "АгромашХолдинг KZ". Сегодня костанайское предприятие занимает около половины рынка сельскохозяйственной техники республики, наладив собственный сервис по всей стране. Продукция компании широко представлена комбайнами ESSIL, тракторами LOVOL, КИРОВЕЦ и всевозможным дополнительным сельскохозяйственным оборудованием.

Проект trade-in стал возможным благодаря заключенному в середине июля текущего года меморандуму между СПК "Тараз", АО "Агромашхолдинг KZ" и Региональной палаты предпринимателей. Результатом сотрудничества стало создание совместной компании "ТаразРемСервис", где 49% принадлежит социально-предпринимательской корпорации и 51% – Агромашхолдингу. Именно данное предприятие начнет принимать от крестьян старую технику и доводить ее до ума. Другой немаловажный нюанс – будет создано не менее 50 постоянных рабочих мест.

Взамен фермер получит новый трактор на весьма выгодных условиях, а старая техника используется в качестве первоначального взноса. На сегодняшний день, по предварительным данным, тот же МТЗ оценивается в пределах двух миллионов тенге. Двенадцать таких, уже отправленных на ремонт машин, некоторые из которых по 40 лет бороздили жамбылские поля, были выставлены на площади Аллеи молодежи, рядом радовали глаз новые тракторы LOVOL стоимостью 10,3 миллиона тенге.

Кроме того, в рамках программы "Агробизнес" крестьянин получит субсидию в размере 25% от стоимости новой техники. Таким образом, приобретая тот же LOVOL, он фактически уже оплатит 4,5 миллиона тенге, а остальная сумма оформляется в лизинг под пять процентов годовых на пять лет. Производитель предоставляет два года гарантии или 1600 часов работы двигателя, а специалисты АО "АгромашХолдинг KZ" на базе ТОО "ТаразРемСервис" будут осуществлять сервисное обслуживание. К следующим плюсам программы trade-in можно отнести каникулы по платежам сроком на один год, а дальнейшие выплаты по лизингу можно производить один раз в шесть месяцев.

Условия шикарные, поэтому я не ограничился только лишь новым трактором. Планирую приобрести также дождевальную установку, разбрасыватель удобрений, плуг в целом на 18,5 миллиона тенге. Государство идет нам навстречу, надо обязательно использовать такую возможность, - говорит молодой предприниматель, глава жуалынского КХ "Мерсеит" Олжас Сламбай.

Впрочем, если кого-то заинтересует старая обновленная техника, то она будет восстанавливаться специалистами завода на современном оборудовании. Причем не будет уступать новой, реализуется по низкой цене с соответствующей гарантией.

Глава региона оценил как старые, так и новые тракторы, поговорил с крестьянами. Задержался возле старенького МТЗ 1980 года выпуска, а затем опробовал новый LOVOL. Данный трактор оснащен кондиционером, печкой, имеет хороший обзор и легок на ходу.

Когда в молодые годы работал в совхозе, сидел за рулем советской техники, таких современных тракторов у нас не было. Задача любого государства – обеспечение продовольственной безопасности, поэтому Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет первостепенное внимание развитию аграрной отрасли. Действуют различные государственные программы поддержки, выделяются субсидии, в том числе на покупку новой сельскохозяйственной техники, предоставляются налоговые льготы. Главное – не лениться и работать. При этом необходимо следить за плодородием почвы, внедрять новые технологии, использовать только качественные семена, вовремя вносить минеральные удобрения, соблюдать севооборот.

Жамбылская область первой в Казахстане стала использовать метод tradе-in для обновления сельскохозяйственной техники. До конца годы мы примем 100 единиц старой техники и предоставим аграриям столько же новой. В дальнейшем необходимо наладить собственное производство, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Вице-президент АО "АгромашХолдинг KZ" Мейрамбек Сандибеков поблагодарил главу региона за оказанное доверие и выразил уверенность, что проект будет развиваться и дальше.

Наша техника надежная, хорошо себя зарекомендовала. Совместно с акиматом области будем внедрять новые технологии в местный аграрный сектор, - резюмировал представитель завода.

От имени фермеров выступил руководитель байзакского КХ "Байназаров" Хамидулла Байназаров. В частности, он отметил, что значительно сократилось количество необходимых документов, и в целом покупка новой техники стала более доступной для крестьян.

Об этом же заявил глава кордайского агроформирования "Аухаттылық" Куанышбек Абдукалыков, который сдал сразу два старых трактора МТЗ-82. Новая техника поможем ему в диверсификации 1200 гектаров посевных площадей, в следующем году он намерен заняться выращиванием масличных культур, в частности, сафлора.

Следует отметить, что за последние три года в нашей области темпы обновления сельхозтехники увеличились более чем в два раза с 4 до 10 процентов.

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