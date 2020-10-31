Новое отделение для больных COVID-19 сдано в эксплуатацию в Костанае

Внутри красных зон имеются чистые зоны для персонала куда они могут пойти на отдых или заняться ведением документации.

Новое лечебное учреждение рассчитано на 200 коек и является еще одним подразделением областной больницы. Современный стационар начал свою работу и в него уже госпитализированы первые пациенты, передает zakon.kz.

В каких условиях будут лечиться пациенты и работать медперсонал лично проверил аким Костанайской области Архимед Мухамедов. С виду новое отделение неприметно, но впечатляет ее оснащение. Оно полностью обеспеченно современным высоко технологическим оборудованием. Стоит отметить что в приемном отделении, в шаговой доступности установлен аппарат компьютерной томографии и рентген с помощью которых производятся основные диагностические исследования. Комфортные, теплые и светлые палаты рассчитаны на двух-трех пациентов.

В частности в больнице имеется интересная система вентиляции, которая позволяет в ряде помещений создавать положительное и отрицательное давление, таким образом ограждая персонал от возможности заражения от больных, - отметил главный врач областной больницы Юрий Моисеев.

Внутри красных зон имеются чистые зоны для персонала куда они могут пойти на отдых или заняться ведением документации. Обеспечение кислородом здесь централизованно. 8 тонн кислорода будет заливаться в цистерну жидкого кислорода и затем подаваться пациентам нуждающимся в этом основном лекарстве при таком заболевании.

В отделении также уникальна система утилизации отходов. Имеется специальная обеззараживающая система, измельчитель отходов для того, чтобы не навредить окружающей среде.

Также главный врач подчеркнул, что для пациентов с хроническим гемодиализом и пострадавших от Covid 19 есть система водоочистки и водоподготовки для проведения гемодиализа, она подведена к реанимационной койке таким образом пациента не нужно будет куда либо перемещать.

Юрий Моисеев акцентировал внимание на том, что больница интенсивно не загружена, учитывая тот факт что большая часть пациентов может проходить лечение амбулаторно, на стационарное лечение будут направляться больные с поражением большей части легочной ткани, водокомпенсации и субкомпенсации дыхательной функций и других систем жизнеобеспечения организма.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!