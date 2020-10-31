Международной научно-практической конференции "Алтын Орда – основа казахской государственности"

На пленарном заседании со приветственном словом выступил Председатель Правления – Ректор Жетысуского университета им. И. Жансугурова, доктор географических наук, профессор Баймырзаева Қуат Маратовича

29 октября 2020 года на базе Жетысуского университета имени И.Жансугурова совместно с научно-образовательным центром "Рухани жаңғыру" и Алматинским областным историко-краеведческим музеем имени М. Тынышпаева проводена международная научно-практическая (online) конференция "Алтын Орда – основа казахской государственности", посвященную 750-юбилею государства Алтын Орды.​

Цель конференции – в соответствии с программной статьей "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" обсуждение проблем истории Алтын Орды и казахской государственности, а также актуальных вопросов развития системы образования, экономики и правоведения, информационных технологий, социальных, технических наук.

На пленарном заседании со приветственном словом выступил Председатель Правления – Ректор Жетысуского университета им. И. Жансугурова, доктор географических наук, профессор Баймырзаева Қуат Маратовича

На пленарном заседании было заслушано 7 докладов: Карибаев Берекет Бакитжанович – академик НАН РК, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор исторических наук (Алматы, Казахстан). "Қазақ этногенезінің Алтын ордалық кезеңіне сипаттама"; Сидтиков Айрат Габитович – директор Института археологии АН Республики Татарстан, член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук, профессор (Қазань, Россия). "Город Болгар – становление политических центров (по материалам археологии)"; Нуржанов Арнабай Әбішұлы – старший научный сотрудник Института Археологии имени Ә.Х. Маргулана, кандидат исторических наук (Алматы, Казахстан). "Золотая Орда: урбанистические традиции и государствогенез"; Назмиев Ирек Мухаматгатович – старший научный сотрудник "Историко-краеведческого музея" Республики Татарстан (Набережные Челны, Россия).

"Виды наследия Золотой Орды в музейном собрании историко-краеведческого музея г. Набережные Челны" ; Козырев Тимур Анатольевич – старший аналитик Международной Тюркской академии, кандидат филологических наук (Нур-Султан, Казахстан). "Золотая Орда в новой казах(стан)ской историографии: историческая память, идентичность, нациестроительство"; Порсин Артем Александрович – независимый исследователь, кандидат исторических наук (Магнитогорск, Ресей). "Роль ислама в биографии и политике Берке"; Абдилданова Альбина Койшымановна – докторант университета Ақдениз (Анталья, Турция). "Altin Orda devleti".

В международной научно-практической конференции приняли участие ученые-исследователи из России, Турции, Польши, Кыргызстана и городов РК Семей, Туркестан, Караганда, Шымкент, Кызылорда.



Секционные заседания проходили по 5 направлениям:

1. Проблемы Алтын Орды и казахской государственности в разрезе исторических процессов;

2. Историко-культурные основы программы "Рухани жаңғыру";

3. Виды наследия Золотой Орды в музейных собраниях;

4. Актуальные вопросы педагогики, правоведения и экономики;

5. Фундаментальные и прикладные исследования в области естественных и технических наук: гипотезы, идеи, результаты.

Проведены заключительные работы по секционным работам. Научные статьи участников опубликованы в сборнике международной научно-практической конференции. В сборнике опубликовано 86 статей.



Рекомендации:



1. Усилить постоянную научно-исследовательскую работу среди обучающихся, для осмысления Отечественной истории, в том числе истории государства Золотой Орды;

2. Усилить познавательную и воспитательную работу среди обучающихся для формирования общих гражданских ценностей, казахстанского патриотизма и конкурентоспособного поколения объединенного целям стратегического развития Республики Казахстан.

3. Активировать в будущем профессиональные и деловые отношения кафедры истории Казахстана с историками-исследователями, занимающимися вопросами Золотой Орды.

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