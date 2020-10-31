Специалисты Силиконовой долины обучают в Жетысу

Обучение проходит по 7 направлениям. Например, создание игр с помощью блочного программирования "Scratch", создание сайтов с помощью конструктора Tilda "Web Design", язык программирования "Python", "Javascript", "Java", "C++".

С 21 сентября по 13 декабря текущего года ТОО "Intellection Studio" при поддержке Фонда Нурсултана организовала бесплатное обучение 4000 учащихся школ Алматинской области. Организаторами обучения является образовательная компания ТОО "Intellection Studio" при поддержке Акимата Алматинской области, Управления образования и РнПЦ Дарын.

Следует отметить, что ТОО "Intellection Studio" является студией по разработке технического обеспечения и образовательным стартап-центром. В настоящее время успешно сотрудничает с отечественными и зарубежными компаниями, продвигая технологические инновационно образовательные проекты.

Данное обучение проходит по 7 направлениям. Например, создание игр с помощью блочного программирования "Scratch", создание сайтов с помощью конструктора Tilda "Web Design", язык программирования "Python", "Javascript", "Java", "C++".

Обучение также проходит в дистанционном формате на платформе Wunder.kz, на которой имеются видео-уроки, тестовые задания, обучающие материалы и связь с обучающим и техническим персоналом. Курс разработан по аналогии лучших онлайн школ (MIT online lectures Coursera Udacity).

Платформа Wunder - это онлайн-школа программирования, в которой учащиеся 6-11 классов изучают программирование, создают мобильные приложения, веб-сайты и игры. Кроме того, они готовятся к олимпиаде по информатике. Помимо этого, платформа Wunder.kz идеально подходит для самостоятельного изучения и исправления знаний путем тестирования и автоматической проверки задач, включенных в каждый урок. Преимущество этого продукта заключается в том, что учителя являются практикующими программистами с опытом работы в Кремниевой долине,- заместитель руководителя управления образования Айжан Адамбекова.

Напомним, что с 1 сентября по 31 декабря 2018 года и с 5 марта по 30 июня, образовательной компанией ТОО "Intellection Studio" при поддержке Фонда Нурсултана, также были организованы элективные курсы в онлайн режиме, для учащихся из 60 школ из 16 регионов Казахстана на образовательной платформе "Wunder.kz". Услуги по организации курса предоставлялись дистанционно с предоставлением бесперебойного доступа к специально разработанной образовательной платформе Wunder.

Кроме этого, за период 2018-2019 годов данная компания организовала обучение 6000 школьников со всех регионов Казахстана. В результате ученики создали более 1000 мобильных приложений, которыми поделилсь на рынках Google Play и Apple Store.

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