Ондасын Уразалин хочет сделать Актобе безбарьерным. 

В перспективе необходимо убрать все металлические ограждения и приступить к реализации программы "Город без барьеров".

В субботу, 31 октября, с целью контроля за темпами благоустройства и ремонтом дорог аким области Ондасын Уразалин посетил ряд объектов, реализуемых в городе Актобе, сообщает zakon.kz.

Глава региона проинспектировал качество построенных детских игровых площадок, футбольных и спортивных полей по улице Каратаева.

На строительство объектов выделено 11 млн тг.

Аким области прошел по улице Абубакира Кердер, пр-ту Победы, поручив руководству города рассмотреть возможность замены ветхой кровли двухэтажных жилых домов в предстоящем году.

Акиму города также дано поручение снять металлические ограждения, расположенные по проспекту Победы.

В перспективе необходимо убрать все металлические ограждения и приступить к реализации программы "Город без барьеров". Современный город должен быть комфортным для пешеходов. Примите меры по увеличению площадей газонных насаждений, - сказал Ондасын Уразалин.

Глава региона ознакомился с качеством среднего ремонта на улицах Махамбетова, Каратаева, Гришина, Береговая, Жиенбаева и потребовал завершить ремонт улиц Парковая, Каратаева, Махамбета уже в ноябре.

Осмотрев строительство моста по улице Арынова в районе Сельмаша, аким области поручил устранить недостатки, связанные с правилами дорожного движения, и в ближайшее время сдать мост в эксплуатацию.

На капитальный ремонт моста было направлено 2,7 млрд. тг.

В Актюбинском областном детском костно-туберкулезном санатории «Чайка» Ондасын Уразалин ознакомился с мерами, принятыми на случай второй волны пандемии.

В учреждении на 150 мест имеется вся необходимая материально-техническая база, приобретено 11 аппаратов искусственной подачи воздуха и 44 кислородных концентратора.

На складе в достаточном количестве имеются лекарственные средства, средства индивидуальной защиты, а также гуманитарная помощь, прибывшая из США, России, Китая, Украины, Португалии.

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