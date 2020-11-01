Три санитарных поста установят в Карагандинской области

Тем, кто планирует поездки, связанные с пересечением этих санпостов, необходимо будет указать свои данные на сайте propusk.kz.

В Карагандинской области для стабилизации эпидемиологической обстановки по КВИ в 00 часов 4 ноября начнут работу три санитарных поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах, сообщает zakon.kz.

Также будет запущен сайт propusk.kz для разрешения передвижения через эти посты.

В связи с ростом заболеваемости в стране, в качестве превентивной меры, принято установить санпосты по следующим направлениям:

1. А/д Кызылорда - Павлодар (район п. Молодёжный).

2. А/д Павлодар - Баянаул - Бухар-жырау - Караганда (район п. Умуткер);

3. 271-й км автодороги Караганда - Аягоз - Бугаз в направлении г. Семея (район п. Кентобе).

Тем, кто планирует поездки, связанные с пересечением этих санпостов, необходимо будет указать свои данные на сайте propusk.kz.

Передвижение по указанным направлениям без пропуска разрешено: правоохранительным органам, медицинским работникам и спецслужбам; сотрудникам организаций жизнеобеспечения населения; грузовым машинам; транзитному транспорту; людям, въезжающим в Карагандинскую область с местной пропиской; лицам, въезжающим на лечение. Вахтовым работникам и тем, кто передвигается от места жительства до места работы и обратно, необходимо оставить свои данные на сайте propusk.kz.

Напомним, на санпостах дежурят сотрудники полиции и медики. Они проверяют состояние здоровья водителей и пассажиров. Контроль включает в себя термометрию и анкетирование.

Просим граждан без необходимости не ездить в соседние области, носить маски и соблюдать все противоэпидемические меры.

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