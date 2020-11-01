Ученые узнали, почему люди не соблюдают карантин

Исследователи считают, что люди не соблюдают меры предосторожности, поскольку вышестоящие лица сами их нарушают.

Исследователи Сент-Эндрюсского университета выяснили, почему многие не придерживаются ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

По словам ученых, люди подсознательно имитируют поведение членов своей социальной группы, поэтому если последние будут нарушать меры предосторожности во время пандемии, то и они не будут следовать предписанным правилам.

Специалисты провели социальный эксперимент, в рамках которого тысячу участников разделили на две группы - красную и синюю, - включив в каждую команду людей со схожими интересами и чертами характера. При этом во время проведения самого испытания участники не знали, к какой группе принадлежит тот или иной человек.

Таким образом ученые попытались узнать, имитируют ли обследуемые поведение людей из их социальной группы. Выяснилось, что участники повторяли действия только членов своей команды.

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