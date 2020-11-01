Горячие новости
Читайте также

Ученые узнали, почему люди не соблюдают карантин

Исследователи считают, что люди не соблюдают меры предосторожности, поскольку вышестоящие лица сами их нарушают.

Фото : Getty Images1 ноября 2020, 17:59

Исследователи Сент-Эндрюсского университета выяснили, почему многие не придерживаются ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

По словам ученых, люди подсознательно имитируют поведение членов своей социальной группы, поэтому если последние будут нарушать меры предосторожности во время пандемии, то и они не будут следовать предписанным правилам.

Специалисты провели социальный эксперимент, в рамках которого тысячу участников разделили на две группы - красную и синюю, - включив в каждую команду людей со схожими интересами и чертами характера. При этом во время проведения самого испытания участники не знали, к какой группе принадлежит тот или иной человек.

Таким образом ученые попытались узнать, имитируют ли обследуемые поведение людей из их социальной группы. Выяснилось, что участники повторяли действия только членов своей команды.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты