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Туркменистан продлил отмену международных рейсов до конца года

Пассажиры отмененных рейсов могут обменять свой билет на любой рейс до указанной даты.

Фото : Istock2 ноября 2020, 00:28

Представительства "Туркменских авиалиний" сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 и в целях безопасности пассажиров продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании по 31 декабря 2020 года включительно, передает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia.

Билеты действительны до 31 декабря 2021 года. Пассажиры отмененных рейсов могут обменять свой билет на любой рейс до указанной даты.

Сообщается, что Туркменистан продолжает работу по организации возвращения своих граждан, находящихся за рубежом. Ранее правительство Туркменистана организовало вывозы граждан из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза

В Туркменистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.


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