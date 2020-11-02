Еще 442 казахстанца заразились коронавирусной инфекцией
Всего в стране подтверждено 112 860 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 442 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 112 860 случаев, из них:
в городе Алматы - 14777(+21),
в городе Нур-Султан - 14625(+28),
в Атырауской области - 11302(+3),
в Карагандинской области - 10590(+16),
в ВКО - 10295 (+245),
в ЗКО - 7037(+13),
в городе Шымкент - 5240(+0),
в Алматинской области - 5158(+2),
в СКО - 4503(+35),
в Павлодарской области - 4301(+30),
в Жамбылской области - 4191(+3),
в Акмолинской области - 3777(+27),
в Костанайской области - 3654(+13),
в Туркестанской области - 3418(+0),
в Мангистауской области - 3405(+2),
в Актюбинской области - 3325(+4),
в Кызылординской области - 3262(+0).
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