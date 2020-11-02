Еще 442 казахстанца заразились коронавирусной инфекцией

Всего в стране подтверждено 112 860 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 442 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 112 860 случаев, из них:

в городе Алматы - 14777(+21),

в городе Нур-Султан - 14625(+28),

в Атырауской области - 11302(+3),

в Карагандинской области - 10590(+16),

в ВКО - 10295 (+245),

в ЗКО - 7037(+13),

в городе Шымкент - 5240(+0),

в Алматинской области - 5158(+2),

в СКО - 4503(+35),

в Павлодарской области - 4301(+30),

в Жамбылской области - 4191(+3),

в Акмолинской области - 3777(+27),

в Костанайской области - 3654(+13),

в Туркестанской области - 3418(+0),

в Мангистауской области - 3405(+2),

в Актюбинской области - 3325(+4),

в Кызылординской области - 3262(+0).

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