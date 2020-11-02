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В Казахстане приостановят телерадиовещание

19 ноября 2020 года 3.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические.

Фото : vetta.tv2 ноября 2020, 08:05

Ретрансляция телерадиоканалов будет приостановлена на всей территории Казахстана 19 ноября, сообщает zakon.kz.

Как сообщает АО "Казтелерадио", 19 ноября 2020 года 3.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении.


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