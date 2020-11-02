Пять человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 489 человека.
Фото : Акимат Алматы2 ноября 2020, 09:05
В Казахстане за сутки от коронавируса скончались пять человек, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 489 человека, среди которых 333 детей. В стационарах находится –2 420 пациент, на амбулаторном уровне – 2 069.
150 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 – крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046157-6421a7dfcca455632d25db8eb5568310
Сейчас читают