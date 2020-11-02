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Пять человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане 

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 489 человека.

Фото : Акимат Алматы2 ноября 2020, 09:05

В Казахстане за сутки от коронавируса скончались пять человек, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 489 человека, среди которых 333 детей. В стационарах находится –2 420 пациент, на амбулаторном уровне – 2 069.

150 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 – крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.


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