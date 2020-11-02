Качественные антисептики стали еще доступнее казахстанцам

Создать качественный антисептик – дело не одного дня.

С началом пандемии коронавируса антисептики стали пользоваться особым спросом. Сложной ситуацией поспешили воспользоваться недобросовестные продавцы, распускающие слухи о якобы дефиците дезинфицирующих средств и на этом фоне завышающие цены. Корреспондент zakon.kz решил узнать, в достаточном ли количестве выпускают антисептики в нашей стране и отправился на крупнейший завод в Алматы по их производству.

Всем нам знакомы замечательные моющие средства для всех видов поверхностей Effect, средства для ухода за волосами и телом Avrora, выпускаемые алматинским производственным комплексом "Аврора" с 2014 года. В 2010 году компанией был введен в эксплуатацию первый в Казахстане завод по производству многокомпонентных высококачественных дезинфицирующих и антисептических средств, где выпускают в том числе антисептики AkmaSept.

На заводе отмечают, что создать качественный антисептик – дело не одного дня. И разбавленный водой некачественный технический спирт, либо антифриз мало того, что не даст нужный эффект, так еще и здоровью может навредить. Состав настоящих качественных антисептиков, которые реально могут защитить всех нас от бактерий и вирусов, разрабатывается в лаборатории сотрудниками научных отделов. И продают проверенные антисептики только в магазинах и аптеках.

Весной и летом казахстанцы жаловались, что цена на антисептики била все рекорды. Основной причиной повышения стоимости явились недобросовестные перекупщики. Видя, что качественный товар не доходит до потребителя, завод заключил меморандумы с акиматами Алматы, Нур-Султана на прямые поставки продукции в аптеки и торговые сети без посредников. Таким образом, благодаря совместным усилиям властей и бизнеса удалось ликвидировать дефицит и обеспечить приемлемые цены на жизненно важные товары.

Завод "Аврора" еще до пандемии планировал расширить производство антисептиков, но после введения режима ЧП увеличение мощности пришлось отложить до осени. На данный момент одним из самых популярных дезинфицирующих средств является карманный антисептик 50 мл AkmaSept, также казахстанцам доступны и другие дезинфицирующие средства.

Еще за год до начала пандемии завод оказывал масштабную благотворительную помощь нуждающимся, а сейчас "Аврора" поставила перед собой амбициозную цель – дальнейшее снижение стоимости карманных антисептиков Akmasept и всей остальной продукции, чтобы она стал еще доступнее потребителям.

Альберт Ахметов

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