Оно запланировано на 24 ноября.

Нурсултан Назарбаев созвал бюро политсовета Nur Otan, передает zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве 24 ноября 2020 года Бюро Политического совета партии Nur Otan, - написал он в твиттере.

Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве 24 ноября 2020 года Бюро Политического совета партии «Nur Otan». — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) November 2, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!