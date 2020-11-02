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Назарбаев созвал бюро политсовета Nur Otan

Оно запланировано на 24 ноября.

Фото : ПМ РК2 ноября 2020, 09:17

Нурсултан Назарбаев созвал бюро политсовета Nur Otan, передает zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве 24 ноября 2020 года Бюро Политического совета партии Nur Otan, - написал он в твиттере.


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