Назарбаев созвал бюро политсовета Nur Otan
Оно запланировано на 24 ноября.
Фото : ПМ РК2 ноября 2020, 09:17
Нурсултан Назарбаев созвал бюро политсовета Nur Otan, передает zakon.kz.
Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве 24 ноября 2020 года Бюро Политического совета партии Nur Otan, - написал он в твиттере.
Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве 24 ноября 2020 года Бюро Политического совета партии «Nur Otan».— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) November 2, 2020
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046161-c801471c63400ed585cda98d0bb83276
Сейчас читают