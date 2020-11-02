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Сессия областного маслихата в Атырау впервые состоялась в режиме онлайн

На совещании с участием акима области была подробно обсуждена "Дорожная карта".

Фото : пресс-служба2 ноября 2020, 15:36

В рамках концепции "Слышащего государства" Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на сессии маслихата, впервые прошедшей в открытом формате в режиме онлайн, были обсуждены меры, направленные на улучшение экологической обстановки в области, сообщает zakon.kz.

По информации службы коммуникаций Атырауской области, жители получили возможность послушать вопросы, обсуждаемые на сессии маслихата, в прямом эфире на странице акимата Атырауской области в сети Фейсбук.

На совещании с участием акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова была подробно обсуждена "Дорожная карта", направленная на решение экологических проблем.

Напомним, о "Дорожной карте", позволяющей улучшить качество атмосферного воздуха в городе, доложили заместитель руководителя Департамента экологии по Атырауской области Сырым Тилегенов, руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстан, о создании в области "зеленого пояса", создании природных заповедников, строительстве комплексов по сортировке твердых бытовых отходов.


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