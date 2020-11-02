Казахстанский нокаутер сделал заявление о своем будущем в боксе

Он провел уже 9 боев.

Непобежденный на профи-ринге казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) опубликовал информацию о своих ближайших планах в карьере, передает zakon.kz.

Свой крайний бой Алимханулы провел 10 октября в Лас-Вегасе и одержал в нем досрочную победу во втором раунде над аргентинцем Гонсало Корию (16-4, 6 КО). WBO включил казахстанца в Топ-3 своего рейтинга. Однако, со следующим боем Жанибеку, видимо, придется повременить.

Уважаемые болельщики! Наша команда ушла в отпуск. Нам сообщили, что в этом году боев не будет. В планах вернуться на ринг в начале следующего года, - говорится в сообщении на странице команды казахстанца в Instagram.

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