25-летняя алматинка скончалась спустя 2 месяца после родов

В роддоме №2 озвучили свою версию событий.

25-летняя девушка скончалась всего через 2 месяца после родов. Врачи заявили. что сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, передает zakon.kz.

В Сети появился пост, автор которого рассказала свою версию обстоятельств гибели молодой матери. В частности, автор утверждает, что работники роддома ненадлежащим образом выполняли свои обязанности. В свою очередь, в городском родильном доме №2 рассказали всю историю болезни скончавшейся пациентки.

Пациентка поступила в родильный дом 23 августа с излитием околоплодных вод. По показаниям врачей 25 августа пациентке было проведено кесарево сечение, так как имелась угроза жизни для плода. Операция протекала без технических сложностей. Послеродовый период протекал также без особенностей. 29 августа пациентка выписана в удовлетворительном состоянии с ребенком. Состояние угрозы здоровью пациентке и ребенку не было. - рассказали в пресс-службе роддома №2.

По данным врачей. 7 сентября пациентка повторно поступает в стационар с диагнозом «Острый венозный илеофеморальный тромбоз левой нижней конечности». 22 сентября у пациентки произошла тромбоэмболия легочной артерии.

Всю необходимую медицинскую помощь пациентка получала в полном объёме. Неоднократно проводились городские консилиумы с привлечением представителей УОЗ Алматы, НЦАГиП, кафедральных сотрудников, главных внештатных и профильных специалистов. К сожалению, пациентку не удалось спасти. В свою очередь Городской родильный дом №2 приносит свои искренние соболезнования, - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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